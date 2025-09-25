Libye: Affaire Kadhafi - Nicolas Sarkozy reconnu coupable

25 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le tribunal correctionnel de Paris a reconnu l'ancien président français Nicolas Sarkozy coupable de complicité dans une affaire de financement illégal. Il est accusé d'avoir reçu des millions d'euros de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

Les procureurs ont affirmé que Sarkozy, qui a toujours nié ces accusations, avait conclu un accord avec Kadhafi en 2005, alors qu'il était ministre de l'Intérieur. L'accord prévoyait un financement de sa campagne en échange d'un soutien international au gouvernement libyen de l'époque.

Le tribunal l'a acquitté de toutes les autres charges. Le verdict n'a pas encore été prononcé.

Depuis la fin de son mandat, Nicolas Sarkozy est confronté à plusieurs batailles juridiques. L'année dernière, la plus haute juridiction française a confirmé sa condamnation pour corruption et trafic d'influence, le condamnant à un an de bracelet électronique, une première pour un président français. Le bracelet a depuis été retiré.

Toujours l'année dernière, une cour d'appel a confirmé une autre condamnation pour financement illégal de campagne, cette fois pour sa tentative de réélection ratée en 2012.

Malgré ses ennuis judiciaires et le retrait, en juin, de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, Sarkozy reste une figure influente de la scène politique française.

