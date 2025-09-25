Sénégal: A l'Onu, Bassirou Diomaye Faye plaide pour une démocratie équilibrée et résiliente face à l'extrémisme

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a pris part ce mercredi à New York à la rencontre de haut niveau de l'initiative « En défense de la démocratie : combattre l'extrémisme », en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'événement a réuni plusieurs chefs d'État, dont les présidents du Chili, du Brésil, de l'Uruguay, de l'Albanie, de la Colombie, ainsi que le Chef du gouvernement espagnol.

Dans son intervention, le président de la République a défendu une vision humaniste et équilibrée de la démocratie, qu'il a qualifiée d'« idéal vivant », exigeant un juste équilibre entre liberté, responsabilité et respect de l'ordre républicain.

Le chef de l'État sénégalais a articulé son intervention autour de trois priorités majeures, qu'il estime cruciales pour préserver et renforcer les régimes démocratiques face aux défis actuels. Il a d'abord insisté sur la nécessité de restaurer la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants, en s'appuyant sur des institutions fortes, indépendantes et impartiales, garantes de l'État de droit. Il a ensuite plaidé pour un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, qu'il considère comme un rempart contre les logiques de puissance, les interventions unilatérales et les dérives autoritaires qui fragilisent l'ordre international.

Il a par ailleurs appelé à une approche globale dans la lutte contre l'extrémisme violent, combinant les réponses sécuritaires avec des actions éducatives, sociales et culturelles, afin de déconstruire les discours de haine et de s'attaquer aux racines idéologiques du radicalisme.

