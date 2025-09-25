Sénégal: Fatou Bintou Ndour - Le développement d'un tourisme durable comme sacerdoce

Elle fait partie de ces femmes qui se distinguent par leur énergie, leur charisme et leur impact sur leur environnement ; ces femmes qui redéfinissent le paysage touristique sénégalais avec des projets novateurs et durables. Jeune et engagée, Fatou Bintou Ndour a su se frayer un chemin dans ce secteur jusqu'ici réservé aux hommes, en organisant excursions, week-ends et séjours authentiques et naturels dans son Sine-Saloum natal. Et elle ne compte pas rester une simple actrice de l'ombre ; elle veut s'engager pleinement et apporter un nouveau souffle à l'industrie touristique locale et nationale.

Son avenir était tout tracé. Elle pouvait être journaliste parce que titulaire d'une licence en journalisme-communication ou évoluer dans l'aviation civile comme agent de vente et de réservation ticketing, même devenir une animatrice culturelle. Mais Fatou Bintou Ndour a fait un virage à 180 degrés, en optant pour le tourisme de découverte. Cette native de Diofior, dans le département de Fatick, a voulu tracer son propre chemin. L'amour pour sa belle région, le Sine-Saloum, une destination touristique majeure, qui attire pour ses paysages préservés, ses activités de pêche traditionnelle, et son riche patrimoine culturel, l'a motivée à suivre cette trajectoire. Sans compter sa passion pour les voyages pour découvrir les potentialités de son pays et aller au contact des autres communautés. « J'ai suivi un parcours mêlant formation académique et expérience professionnelle.

Après avoir obtenu mon baccalauréat, j'ai fait une formation en journalisme-communication à l'Iseg de Dakar à l'issue de laquelle j'ai obtenu une licence. J'ai ensuite décroché un diplôme en aviation civile en tant qu'agent de vente et de réservation ticketing. Je capitalise également plusieurs années d'expérience en animatrice socio-éducatif », informe l'ambitieuse Fatou Bintou Ndour. Dans le souci de devenir autonome, elle a mis en place, en juillet 2024, à Ndangane, zone touristique par excellence, son propre projet : Bina Tours. C'était un rêve. Convaincue que le tourisme de découverte constitue un atout certain pour la destination Sine-Saloum qui offre un cadre géographique et bioclimatique unique, porteur de développement durable, elle a tenté sa chance. Et sa structure propose des excursions, des week-ends et des séjours authentiques et naturels dans cette partie du pays, avec son potentiel impressionnant très riche et varié, son charme impressionnant à travers sa faune et sa flore variée, la beauté qui le caractérise avec ses endroits paradisiaques, sa population cosmopolite.

Promotion d'un tourisme culturel et solidaire

Son objectif est de contribuer, à sa façon, au développement touristique de sa localité. « J'ai créé Bina Tours pour permettre aux visiteurs de découvrir cette beauté unique, mais aussi pour contribuer au développement local en offrant des opportunités économiques aux habitants », explique-t-elle. C'est aussi, pour elle, une manière de valoriser le riche patrimoine et de contribuer à faire rayonner l'hospitalité locale. « Bina Tours contribue au développement touristique du Sine-Saloum en mettant en valeur les atouts naturels et culturels de la région, tout en travaillant avec la population locale, notamment les piroguiers, les artisans, les guides, les familles d'accueil. Ainsi, nous créons de l'emploi local, soutenons l'économie locale et encourageons un tourisme durable qui profite à toute la communauté », assure Fatou Bintou qui est vent debout pour défendre les intérêts de la profession.

Son engagement consiste à valoriser le Sine Saloum en organisant des activités qui allient découvertes, cultures et authenticité. « Je participe également à des projets pour promouvoir le tourisme local, notamment le festival Bantufari prévu les 26, 27 et 28 septembre 2025, qui met en avant nos traditions et notre patrimoine. Pour moi, le tourisme, c'est non seulement une activité économique, mais aussi un moyen de faire rayonner notre identité culturelle », soutient-elle.

Pour contribuer à la promotion d'un tourisme culturel et solidaire dans le Sine-Saloum, Fatou Bintou a initié les 72 heures Bantufari. Ce festival inédit, selon l'initiatrice, est ancré dans les traditions de son terroir. Cet évènement, renseigne-t-elle, « met en lumière l'héritage bantou et sérère à travers un voyage immersif, mêlant cérémonies traditionnelles, excursions écotouristiques, artisanat local, mode, gastronomie et un engagement environnemental ». L'objectif, fait savoir Fatou Bintou, est de célébrer la culture africaine, favoriser l'unité des peuples et stimuler le développement local par la culture, le tourisme et la préservation de l'environnement.

Par son engagement, Fatou Bintou veut contribuer, à sa manière, à l'essor du développement touristique et renforcer la destination Sénégal à l'international. « Bina Tours est encore en développement, mais nous avons déjà organisé des événements et des excursions appréciées et je continue à travailler pour améliorer nos services et toucher un public plus large », reconnaît-elle. Comme tous les acteurs du secteur touristique, Fatou Bintou fait face à certains obstacles comme l'accès aux financements pour mener à bien sa politique, mais aussi à des périodes calmes imposées par l'industrie touristique.

Et pour y faire face, elle diversifie les offres avec des événements comme le festival. « Nous misons aussi sur la qualité du service et l'authenticité des expériences pour fidéliser nos clients et attirer de nouveaux visiteurs. C'est cette approche qui nous permet de rester actif et de continuer à développer le tourisme local malgré les aléas », fait-elle savoir. Pour l'instant, avoue-t-elle, sa structure ne lui permet pas de vivre pleinement de ses activités. « Bina Tours est une entreprise en développement. Je travaille à consolider nos offres et à attirer plus de clients et je suis confiante dans l'avenir », indique-t-elle. Fervente défenseuse de son terroir, Fatou Bintou veut apporter un nouveau souffle à l'industrie touristique locale et nationale. Elle participe et initie toutes les actions qui peuvent faire briller sa belle région. Et son plus grand rêve est de voir Bina Tours devenir une référence du tourisme culturel et durable au Sine Saloum et à travers le monde. « Je souhaite que le visiteur qui vient dans nos localités reparte avec une expérience authentique et mémorable tout en contribuant au développement de notre patrimoine », souhaite-t-elle.

Développer des offres diversifiées

Aujourd'hui, relève Fatou Bintou, son principal défi est de consolider sa clientèle, de développer des offres diversifiées et de faire connaître le Sine-Saloum à un public beaucoup plus large. Et les perspectives sont, selon elle, très encourageantes. « Nous voulons élargir nos excursions, organiser plus d'événements et créer un tourisme durable qui profite aux communautés locales tout en faisant rayonner le Sine-Saloum », laisse-t-elle entendre. Comme nombre d'acteurs qui vivent pour et par le tourisme, Fatou Bintou veut, elle aussi, s'incruster dans microcosme touristique national, et contribuer à la construction d'un tourisme plus innovant, attractif et durable.