Sénégal: Revers judiciaire pour les chauffeurs de taxis face à Yango, Yassir et Heetch

24 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Le bras de fer qui oppose depuis plusieurs mois les chauffeurs de taxis urbains aux plateformes de transport en ligne vient de connaître un grand tournant.

Le tribunal de Dakar a rendu ce 24 septembre un jugement très attendu : Yango, Yassir et Heetch peuvent poursuivre librement leurs activités au Sénégal.

Cette décision marque un revers pour le Regroupement des chauffeurs de taxis urbains du Sénégal (RTUS), qui avait saisi la justice pour contester la légalité de ces applications. Selon le syndicat, la présence de ces multinationales fragilise le secteur traditionnel en instaurant une concurrence jugée déloyale. Les chauffeurs dénoncent l'absence de cadre réglementaire strict et pointent du doigt la baisse significative de leurs revenus quotidiens.

Après l'annonce du verdict, le RTUS prévoit d'organiser une conférence de presse dans les prochains jours pour commenter le verdict et dévoiler la stratégie à adopter pour poursuivre leur combat face aux géants du transport numérique.

