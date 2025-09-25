Sénégal: Lutte - Eumeu Sène vs Ada Fass ficelé par Gaston productions

L'Arène nationale s'apprête à accueillir un choc de prestige. Le duel très attendu entre Eumeu Sène et Ada Fass se tiendra le 19 avril 2026, sous la bannière de Gaston Productions de Makane Mbengue. Un affrontement qui mettra face à face deux générations de la lutte sénégalaise et qui suscite déjà l'impatience des amateurs.

Pour Ada Fass, ce rendez-vous est une occasion en or de décrocher une première victoire de référence face à un grand nom. Après ses défaites contre Zarco et Lac de Guiers 2, le jeune lutteur veut corriger ses erreurs et franchir un cap décisif. En cas de succès, sa carrière prendrait une nouvelle dimension.

Eumeu Sène, lui, joue gros. Battu récemment par Franc, l'ancien Roi des arènes veut se relancer et montrer qu'il reste un adversaire redoutable malgré l'usure du temps. L'orgueil et l'expérience guident son ambition : céder la place à la nouvelle génération n'est pas envisageable. En prélude à ce combat, les deux lutteurs se retrouveront à Londres le 19 décembre 2025 pour un face-à-face officiel, nouvelle étape avant le grand rendez-vous d'avril.