Sénégal: Pool judiciaire financier - Waly Seck libéré après avoir versé une caution de 210 millions FCFA

24 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Salla GUEYE

Le chanteur Waly Ballago Seck a été inculpé puis remis en liberté provisoire ce mercredi après avoir versé une caution, a confirmé son avocat, Me Alioune Badara Fall, au journal Le Soleil.

Cité dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), le fils de feu Thione Seck s'est présenté le même jour devant le Pool judiciaire financier (PJF), accompagné par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC), afin de répondre à sa convocation. Poursuivi pour association de malfaiteurs en bande criminelle organisée et de blanchiment de capitaux, le mis en cause a versé la somme de 210 millions de FCFA pour rentrer chez lui.

Selon des sources judiciaires, cette audition s'inscrit dans le cadre de l'information judiciaire ouverte autour de l'affaire Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall, également mentionné dans le rapport de la CENTIF. Ce document fait état de transactions suspectes évaluées à 5,597 milliards de francs CFA.

Dans cette même affaire, plusieurs personnes ont déjà été placées sous mandat de dépôt pour les mêmes faits, notamment Ibrahima Bâ, fils de l'ancien Premier ministre Amadou Bâ, son chauffeur Cheikh Tidiane Seck, ainsi que l'homme d'affaires Saliou Sylla.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.