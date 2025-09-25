Cote d'Ivoire: Clinique médicale des Eaux et Forêts - Laurent Tchagba ouvre les portes

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a procédé, le 24 septembre 2025, à Abobo, à l'inauguration officielle de la Clinique médicale des Eaux et Forêts (CMEF), désormais baptisée à son nom. La cérémonie a été honorée par la présence de plusieurs personnalités, dont la présidente du Sénat et maire d'Abobo, Mme Kandia Kamissoko Camara.

Cet édifice moderne marque une étape majeure dans le renforcement du système sanitaire de l'administration forestière. L'objectif est de rapprocher les soins des mutualistes du Fonds de prévoyance des Eaux et Forêts (EPEF) et de leur offrir une prise en charge de qualité grâce à des prestations médicales adaptées aux besoins des agents et de la population.

Dans son allocution, Laurent Tchagba s'est dit honoré par cette reconnaissance :

« Accepter que cette clinique porte mon nom est un honneur auquel je suis particulièrement sensible. Je le considère non pas comme une distinction personnelle, mais comme un hommage collectif aux efforts que nous déployons chaque jour pour bâtir une administration des Eaux et Forêts plus juste, plus solidaire et résolument tournée vers le bien-être de nos collaborateurs », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a souligné que la CMEF n'est pas une simple structure sanitaire administrative, mais un outil concret d'amélioration des conditions de vie et de travail des agents. Il a par ailleurs annoncé la construction prochaine d'une crèche moderne, destinée à accueillir les enfants en bas âge du personnel.

Représentant le ministre de la Santé, Koffi Charles, directeur de cabinet, a salué l'initiative, qu'il a qualifiée d'« avancée majeure dans le système sanitaire ivoirien, conforme à la vision du président de la République ».

De son côté, Mme Kandia Camara a rendu hommage au ministre pour sa générosité et son engagement en faveur du bien-être des agents. Enfin, le conservateur général Kouassi Lucien, directeur général des forêts et de la faune, a exprimé, au nom des mutualistes, une vive gratitude au ministre pour ce projet bénéfique à l'administration des ressources forestières et hydriques.

Érigée sur deux niveaux, la clinique comprend de nombreux services : médecine générale, pédiatrie, maternité, cardiologie, diabétologie, radiologie, hémodialyse, laboratoire, bloc opératoire, gynécologie, néonatologie et urgences.