Sénégal: TAKANDER - Ombres & Reflets - L'art comme miroir d'un Dakar en mouvement

24 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane GOUDIABY

Dakar accueille un événement artistique inédit, mêlant mode, mémoire et vision d'avenir. Né de l'imaginaire poétique de l'artiste pluridisciplinaire SachaKara, le projet TAKANDER - Ombres & Reflets s'annonce comme une plongée sensible dans l'âme dakaroise. Inspirée par la langue wolof, cette création convoque un espace-temps flottant où se rencontrent les ombres du patrimoine et les reflets d'un futur en devenir.

Pendant trois jours, Dakar devient le théâtre d'un dialogue artistique entre passé et prospective. TAKANDER invite le public à une expérience immersive où la mode se fait langage vivant, vecteur d'émotions, de mémoire collective et de visions nouvelles. Ainsi, les quartiers emblématiques comme Grand Dakar, la Médina ou encore Colobane seront réinterprétés à travers des performances, installations et défilés, tissant des ponts symboliques entre hier et demain.

Au coeur de l'événement : une volonté forte de célébrer la création africaine dans toute sa diversité. SachaKara réunit autour de lui designers, penseurs, artisans et artistes pour réfléchir ensemble aux enjeux contemporains du continent. Entre artisanat local, design innovant et arts plastiques, TAKANDER devient un laboratoire d'idées et de formes.

Plus qu'un rendez-vous culturel, TAKANDER Ombres & Reflets est une invitation à voir autrement, à ressentir, et à imaginer collectivement les futurs possibles de Dakar et de l'Afrique.

