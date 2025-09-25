Tunisie: Lutte contre l'abattage clandestin - 3 tonnes de viandes et volailles saisies au pays

Dans le cadre de ses efforts pour protéger la santé des consommateurs et lutter contre le phénomène de l'abattage clandestin, l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires a mené, en coordination avec les services de sécurité, une série d'interventions dans les gouvernorats de Monastir, Ben Arous et Ariana au cours de la semaine dernière.

À Monastir, deux abattoirs clandestins opérant sans autorisations légales et ne respectant pas les normes sanitaires ont été perquisitionnés. Les équipes ont saisi 758 kg de volailles, 333 kg de viande rouge ainsi que des abats impropres à la consommation, stockés dans des conditions ne respectant pas les règles élémentaires de sécurité alimentaire.

À Ben Arous, l'Instance, en coordination avec l'unité de lutte contre le terrorisme d'El Awina et la garde municipale, est intervenue sur un abattoir clandestin de volailles à Nessan. L'opération a permis la saisie de 97 kg de volailles impropres à la consommation et la récupération d'environ 320 volailles vivantes, réintroduites ensuite dans les circuits de distribution officiels.

À Ariana, deux procès-verbaux de saisie ont été dressés pour 142 kg de volailles issues d'abattages clandestins. Par ailleurs, trois autres procès-verbaux ont concerné 1 414 kg de volailles vivantes, qui ont été réintégrées dans les circuits de distribution conformément à la réglementation en vigueur, avec le soutien de la garde municipale dans le quartier Ettadhamen.

Toutes les opérations ont été menées dans le respect des lois et règlements en vigueur, et les établissements ne respectant pas les normes de sécurité alimentaire ont été fermés. L'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires rappelle que ces actions visent à protéger le consommateur et à renforcer la vigilance contre tout manquement aux règles sanitaires.