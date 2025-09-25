Tunisie: Le groupe Arabi Holding prévoit des projets majeurs dans le tourisme et l'industrie

Le groupe koweïtien Arabi Holding envisage d'étendre ses activités en Tunisie, avec un accent particulier sur les secteurs du tourisme, de l'industrie et des technologies de l'information. Cette initiative a été discutée lors d'une rencontre le 22 septembre entre le ministre tunisien de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et Salah Mohamed Saqr Al-Maousherji, président-directeur général d'Arabi Holding Group.

Renforcement des relations économiques bilatérales

Lors de cette réunion, les deux parties ont exploré les opportunités de collaboration pour renforcer les investissements du groupe en Tunisie. Le ministre Abdelhafidh a mis en avant les avantages compétitifs du pays, notamment sa position stratégique, sa main-d'œuvre qualifiée et ses incitations fiscales pour les investisseurs étrangers. Il a également assuré du soutien gouvernemental pour faciliter la mise en oeuvre des projets envisagés.

Fondé en 1981, Arabi Holding Group est un conglomérat koweïtien opérant dans divers secteurs tels que le pétrole et le gaz, le commerce de détail, les investissements et la construction. Le groupe possède un réseau d'agences étendu à l'échelle mondiale et est également partenaire de Gulf Services & Industrial Supplies à Mascate, Oman, tout en détenant une coentreprise avec la société britannique Furmanite International.

Secteurs ciblés pour l'investissement

Les discussions ont porté sur plusieurs secteurs clés pour les investissements futurs. Le tourisme, avec son potentiel de croissance et ses infrastructures en développement, l'industrie, notamment dans les zones économiques spéciales, et les technologies de l'information, un secteur en pleine expansion en Tunisie, ont été identifiés comme prioritaires.

Le ministre Abdelhafidh a souligné l'engagement du gouvernement tunisien à créer un environnement propice aux affaires. Il a mentionné les réformes récentes visant à simplifier les procédures administratives et à renforcer la transparence, afin d'attirer davantage d'investissements étrangers. Des mécanismes de soutien, tels que des guichets uniques pour les investisseurs, sont également en place pour faciliter les démarches.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de rapprochement économique entre la Tunisie et le Koweït. Elle reflète la volonté des deux pays de diversifier leurs partenariats économiques et de promouvoir un développement durable et inclusif. Si les discussions aboutissent, elles pourraient marquer le début d'une nouvelle ère de coopération économique bilatérale, avec des retombées positives pour les deux nations.