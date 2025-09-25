Tunisie: Transavia France dévoile ses nouvelles liaisons vers le pays - Quelles surprises cet hiver ?

Transavia France a renouvelé son partenariat avec l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT). À cette occasion, la filiale low-cost du groupe Air France KLM annonce le renforcement de son offre hivernale vers la Tunisie avec 16 routes, dont une nouveauté : Toulouse - Tunis. Pour l'été 2026, la compagnie proposera plus de 650 000 sièges afin de répondre à la demande touristique et affinitaire. Premier opérateur entre les deux pays, Transavia se positionne comme un partenaire majeur pour la destination, qui vise 2 millions de visiteurs français d'ici 2030.

Le PDG de Transavia France, Olivier Mazzucchelli, a signé le renouvellement du partenariat ce mercredi 24 septembre 2025 sur le stand Tunisie du salon IFTM à Paris. L'ONTT était représenté par son directeur général, Mohamed Mehdi Haloui, en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Soufiane Tekaya.

La compagnie low-cost a annoncé un développement important vers la Tunisie avec près de 10 % de sièges supplémentaires cet hiver par rapport à 2024. Au total, Transavia opérera 16 routes entre la France et la « petite perle du Maghreb », dont une nouveauté :

·Toulouse - Tunis : 1 vol par semaine (dimanche), à partir de 64 € l'aller simple, premier vol le 26 octobre 2025.

Transavia desservira cinq destinations tunisiennes : Tunis sera accessible depuis Toulouse (nouveauté), Paris-Orly, Nantes, Lyon, Montpellier, Marseille et Nice. Djerba sera reliée à Paris-Orly, Nantes, Lyon et Marseille. Des vols directs pour Monastir seront opérés au départ de Paris-Orly, Nantes et Lyon, tandis que Sfax et Tozeur seront accessibles depuis Paris.

Pour l'été 2026, Transavia ajoutera une nouvelle route :

Montpellier - Djerba : 1 vol par semaine (lundi), à partir de 69 € l'aller simple, premier vol le 20 avril 2026.

« Nous sommes très heureux d'avoir renouvelé notre partenariat avec l'ONTT. Nous avons pu partager nos objectifs ambitieux pour la Tunisie cet hiver et l'été prochain, un marché clé et vecteur de croissance pour notre compagnie. Avec plus de 40 % de part de marché, Transavia France est le premier opérateur aérien entre les deux pays. Nous avons à coeur de proposer à notre clientèle toujours plus de possibilités de voyage vers cette destination historique », a déclaré Julien Mallard, Directeur Général Adjoint Commercial de Transavia France.

Les vols vers la Tunisie pour la saison été 2026 sont dès à présent disponibles à la vente.