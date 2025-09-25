Tunisie: Les Émirats arabes unis ont-ils suspendu les visas pour les Tunisiens ?

Depuis plusieurs jours, une rumeur concernant une possible suspension des visas pour les citoyens tunisiens aux Émirats arabes unis (EAU) suscite inquiétude et interrogations. Selon certains médias internationaux, dont le Times of India, les EAU auraient temporairement arrêté l'émission de visas touristiques et de travail pour neuf pays, parmi lesquels la Tunisie. Cette information, relayée sur les réseaux sociaux, a rapidement généré un fort trafic de questions et de réactions de la part des voyageurs tunisiens et des professionnels du tourisme.

Pourtant, aucune confirmation officielle n'a été émise par les autorités émiriennes. L'ambassadeur du Bangladesh aux Émirats, Tareq Ahmed, a déclaré que les informations circulant sur les réseaux sociaux concernant la suspension des visas pour son pays étaient « fausses ». Cette déclaration laisse entendre que les informations relatives aux Tunisiens pourraient également ne pas refléter la réalité. De fait, les services consulaires et les ministères concernés recommandent toujours aux citoyens de se baser uniquement sur les sources officielles pour obtenir des informations fiables.

Si la suspension venait à être confirmée, elle aurait des implications importantes pour les Tunisiens. Les visas touristiques et de travail constituent un vecteur essentiel pour les échanges économiques, le tourisme et les relations culturelles entre les deux pays. Des milliers de Tunisiens vivent et travaillent déjà aux Émirats arabes unis, et l'accès à ces visas conditionne également les projets professionnels et touristiques de nombreux citoyens tunisiens. Les agences de voyages et les entreprises locales suivent de près l'évolution de la situation afin de conseiller leurs clients et employés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour l'heure, les personnes déjà titulaires d'un visa valide peuvent séjourner et travailler aux Émirats sans restriction, ce qui signifie que la mesure, si elle est confirmée, concernerait uniquement les nouvelles demandes. Dans ce contexte, il est fortement recommandé aux futurs voyageurs de vérifier régulièrement les informations auprès de l'ambassade des Émirats arabes unis en Tunisie, ou via les plateformes officielles émiriennes dédiées aux visas. Cela permettra d'éviter les malentendus et de planifier leurs déplacements en toute sécurité.

En résumé, malgré les rumeurs et les publications sur les réseaux sociaux, la suspension des visas pour les Tunisiens n'a pas été confirmée. La prudence reste donc de mise, et il est conseillé aux voyageurs et aux professionnels concernés de suivre les annonces officielles pour obtenir les informations les plus fiables et à jour.