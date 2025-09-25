Sénégal: Galerie Mémoires africaines - Hommage aux grands maîtres de la peinture sénégalaise

Iba Ndiaye, Souleymane Keïta, Djibril Ndiaye, Kré Mbaye, Gora Mbengue... seront à l'honneur, du 28 septembre au 6 décembre prochain, à la galerie Mémoires Africaines.

Cette exposition collective, au-delà d'être une immersion dans la création de ces grandes figures de l'art contemporain, se veut également un hommage. Intitulée « Collections vivantes Artistes disparus », elle réunit, selon le dossier de présentation, des œuvres remarquables confiées par des collectionneurs privés et par la galerie Mémoires Africaines. Tous sont animés par la volonté de partager leurs trésors patrimoniaux et d'offrir une nouvelle visibilité à ces créations.

Ainsi, « chaque tableau, chaque sculpture devient une mémoire vivante, témoignant de la créativité, de la sensibilité et de l'engagement des artistes qui ont façonné une partie essentielle du patrimoine artistique du Sénégal». L'exposition « Collections vivantes - Artistes disparus », au-delà de l'hommage, est aussi un acte de transmission. Elle « invite à redécouvrir des parcours singuliers et à célébrer, au-delà de l'absence, la permanence d'une œuvre ».

Parmi les artistes célébrés figure Souleymane Keïta, chef de file de la peinture abstraite au Sénégal. Il se distinguait par une œuvre séduisante, marquée par la richesse des couleurs et de la matière, mais aussi par l'association originale du dessin, de la couture et du collage. Autre maître à l'honneur : Iba Ndiaye, considéré par la critique comme le patriarche de la peinture sénégalaise. Ce « seigneur de la toile », chercheur infatigable et pédagogue reconnu, a exploré tous les registres de la création. Sous son pinceau défilaient des thématiques majeures telles que la géopolitique mondiale, le racisme et la marginalisation de l'Afrique.