Sénégal: Assemblée générale de l'ONU - Un double privilège pour le pays

Le Sénégal s'illustre de manière inédite à la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies. En effet, alors que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, doit prononcer son discours ce mercredi soir (vers 21h-22h, heure de Dakar), c'est le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, qui présidera la séance en sa qualité de vice-président de l'Assemblée générale.

Ce double rôle conforte le Sénégal dans une position de prestige et de responsabilité, offrant une visibilité diplomatique rare. Le chef de l'État devrait profiter de cette tribune pour exposer sa vision sur les grands enjeux mondiaux, notamment la paix, le développement durable et la réforme de la gouvernance internationale.

De 2018 à 2025, M. Niang a exercé les fonctions de Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies à New York. Au sein de l'ONU, il a été Président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Président de la Commission de l'Assemblée générale chargée des questions économiques et financières, Président de la Commission du Développement social, co-facilitateur du processus de réforme du Conseil économique et social et du Forum politique de haut niveau, et Expert des Nations Unies sur le traçage et le marquage des armes légères et de petit calibre.