Sénégal: Tivaouane - Le stade municipal suspendu jusqu'à nouvel ordre pour acte de sabotage

« Le stade municipal de Tivaouane est suspendu de toute activité sportive, culturelle et récréative à compter de ce mercredi 24 septembre 2025 », peut-on lire dans un communiqué rendu public par le conseil municipal de Tivaouane.

Cette décision fait suite à un acte de sabotage survenu dans la nuit du 23 au 24 septembre. En effet, le gardien des lieux a constaté les dégâts vers 7 heures du matin : des individus non identifiés ont déchiré les filets des buts et arraché une partie du gazon synthétique, notamment du côté droit de l'entrée principale du stade.

Selon le président de la commission sport de la commune de Tivaouane, Gora Seck, ce sont les bandes de jonction du gazon synthétique qui ont été complètement détruites. Heureusement, précise-t-il, le reste du gazon est resté intact.

Le préjudice est estimé à près de 500 000 francs CFA. Ces actes de sabotage interviennent au lendemain des matchs de la zone 1 B de Tivaouane commune.

Les dégâts ont été constatés par un huissier, qui est en train d'établir son procès-verbal. Une plainte contre X sera jointe à ce document afin de tirer l'affaire au clair, a indiqué M. Seck. Il a également précisé que les travaux de réfection du gazon sont déjà en cours. Toutefois, les activités resteront suspendues le temps de réparer les installations endommagées.

Par ailleurs, le personnel du stade aurait reçu des menaces selon lesquelles le gazon serait à nouveau arraché et brûlé. Pour rappel, l'année dernière, le préfet avait suspendu les activités du mouvement navétane en raison de violences.