Angola: L'Exécutif réaffirme son engagement envers la formation du capital humain

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Administration publique, Domingos Filipe, a réaffirmé ce mercredi l'engagement de l'Exécutif envers la qualification du capital humain, pilier fondamental du développement socio-économique du pays.

S'exprimant à l'ouverture de la 3e Journée technico-scientifique de formation professionnelle, organisée par l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), Domingos Filipe a renouvelé l'engagement du gouvernement en faveur du développement inclusif et durable de l'Angola grâce à la formation professionnelle de qualité.

Lors de l'événement, placé sous le thème «Tourisme - Le pétrole vert, un levier de diversification économique pour le pays », M. Filipe a qualifié le tourisme de secteur transversal capable de créer des emplois, d'attirer des investissements, de valoriser le patrimoine culturel et de dynamiser l'économie nationale.

Pour le secrétaire d'État, le potentiel de ce secteur exige que le système de formation professionnelle soit prêt à répondre aux nouvelles exigences du marché avec des professionnels innovants et engagés dans l'excellence.

Il a déclaré que c'est dans ce contexte qu'ils ont conçu cette conférence, un espace de dialogue technique, de réflexion stratégique et d'élaboration collective de solutions, réunissant formateurs, managers, entrepreneurs, institutions publiques et privées, associations et autres acteurs.

Il a expliqué que cette initiative vise à promouvoir la coordination entre les centres de formation professionnelle supervisés par l'INEFOP et les secteurs productifs, et à consolider le rôle de la formation comme moteur de transformation économique et sociale.

Depuis 2023, l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) organise des conférences scientifiques pour favoriser la réflexion technique, le débat stratégique et le partage de bonnes pratiques en matière de formation professionnelle.

L'édition de cette année marque une avancée dans la stratégie nationale de formation professionnelle, alignée sur le Plan national de développement (PDN) 2023-2027, qui définit la formation comme un axe structurant de la politique de croissance inclusive et durable.