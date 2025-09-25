Angola: João Lourenço s'entretient avec Volodymyr Zelensky à New York

24 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par SR/ART/LUZ

Le Président de la République d'Angola et de l'Union africaine, João Lourenço, a rencontré aujourd'hui, à New York, le Président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

L'entretien s'est déroulé au siège de l'ONU à New York, qui accueille cette semaine le débat de haut niveau de l'Assemblée générale, marquant ainsi le 80e anniversaire de la plus grande organisation multilatérale de la planète.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations bilatérales que le chef de l'État angolais mène avec les dirigeants de divers pays et organisations internationales durant son séjour à New York.

Les discussions ont porté sur des questions d'intérêt commun en matière de paix et de sécurité internationales, tenant compte des défis actuels auxquels le monde est confronté et du rôle de l'Angola, en tant que président de l'Union africaine, dans la promotion du dialogue et du multilatéralisme.

Dans une autre réunion, le Président João Lourenço a rencontré le Premier ministre soudanais, Kamil Idris.

La situation au Soudan est marquée par un conflit armé prolongé. Dans son discours prononcé mardi devant les participants de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République a réaffirmé la volonté de l'Angola de soutenir, dans le cadre de l'Union africaine, les initiatives contribuant à une solution pacifique et durable à la crise, et a souligné l'importance d'un dialogue inclusif.

