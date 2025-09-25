Angola: Le pays et les États-Unis organisent une conférence sur les droits de propriété intellectuelle

Luanda — L'Angola et les États-Unis d'Amérique organisent jeudi à Luanda la 5e Conférence annuelle sur les droits de propriété intellectuelle afin de trouver des mécanismes efficaces pour protéger les droits d'auteur.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP ce mercredi, l'événement réunira des intervenants internationaux, des juges angolais et des représentants des ministères angolais de l'Industrie, du Commerce et de la Culture.

La conférence, placée sous le thème « Économie créative : technologie, innovation et propriété intellectuelle », abordera les questions liées aux structures et accords internationaux de propriété intellectuelle, à la monétisation de la musique et de l'économie numérique, ainsi qu'à l'impact de l'intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle.

L'ambassade des États-Unis et les départements ministériels de l'Exécutif angolais organisent chaque année des conférences et des ateliers sur les droits de propriété intellectuelle.

Les droits de propriété intellectuelle (DPI) sont des droits légaux qui protègent les créations de l'esprit humain, telles que les inventions, les oeuvres littéraires et artistiques, les marques et les dessins et dessins.

Ils confèrent au créateur le droit exclusif d'utiliser, de reproduire et d'autoriser l'utilisation de son oeuvre, garantissant ainsi des retombées économiques et stimulant l'innovation. Les types les plus courants comprennent les brevets d'invention, les droits d'auteur sur les oeuvres créatives et les marques commerciales pour identifier les produits et services.