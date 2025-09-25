Angola: Le PNUD et le PAM financent un programme de pisciculture à Matala

Matala — La municipalité de Matala, dans le Huíla, investira 50 000 dollars du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Programme alimentaire mondial (PAM) pour former de jeunes pisciculteurs à l'école Cidadela Jovens de Sucesso.

Les fonds seront investis dans l'école de formation technique et professionnelle, sous la tutelle du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Protection sociale, qui disposera désormais d'une salle équipée pour l'enseignement de la pisciculture.

S'adressant à la presse mardi, l'administrateur municipal de Matala, Manuel Machado Quilende, a expliqué que les stagiaires seront formés aux techniques de production et de gestion du poisson et pourront soutenir des projets communautaires en dehors de l'institution.

« Outre l'agriculture, Matala présente un fort potentiel de pêche ; nous avons donc lancé cet appel à nos partenaires et obtenu des financements pour démarrer la formation », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette initiative vise à diversifier l'économie locale, à promouvoir la sécurité alimentaire et à créer des opportunités génératrices de revenus pour les jeunes.

La municipalité de Matala espère que cette expérience servira de base au développement de la pisciculture dans la municipalité, en impliquant les coopératives et les associations de jeunes, afin de compléter le secteur agricole.