Sénégal: Cheikh Biteye sur les absences de Habib Diarra et Pape Gueye - «Pas d'inquiétudes si...»

Privée de Pape Guèye, suspendu et de Habib Diarra blessé, l'équipe du Sénégal garde encore un bon équilibre. Selon l'entraineur Cheikh Tidiane Bitèye, Il n'y a pas de vraies inquiétudes si on se fie aux milieux de terrain interchangeables, dont dispose le sélectionneur Pape Thiaw. Un effectif capable de maintenir l'équilibre et d'engager la dernière ligne droite qui mène vers le Mondial 2026. Notamment le déplacement au Soudan du Sud, le 10 octobre suivi de la réception quatre jours plus tard de la Mauritanie au stade Abdoulaye Wade.

Après la bonne option prise à Kinshasa, le Sénégal va engager dernière ligne droit qui mené au Mondial 2026 avec le déplacement du 10 octobre au Soudan du Sud et ensuite la réception de la Mauritanie à Dakar. A quelques jours de ces deux échéances cruciales, le Sénégal sera amputé de deux des piliers majeurs du milieu de terrain. Averti lors du match contre la RD Congo, Pape Guèye, sera suspendu pour le match de Juba. Victime d'une blessure, opéré avec succès Habib Diarra ne sera disponibilité qu'en début décembre, juste à temps pour entrevoir la possibilité d'une participation à la CAN 2025. Ces absences sont certes importantes au vue de la forme actuelle des deux joueurs en ce début de saison et de leur rôle décisif lors des dernières rencontres de l'équipe nationale.

L'entrejeu des Lions ne devra toutefois pas en souffrir. Selon l'entraîneur Cheikh Tidiane Bitéye, il n'y a pas de place à l'inquiétude au regard de la richesse de l'effectif. Elle permet, selon lui, à Pape Thiaw de disposer de milieux interchangeables capables de maintenir l'équilibre de l'équipe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Il n'y a pas de vraies inquiétudes si on se fie à l'effectif dont Pape Thiaw dispose. C'est un effectif très riche. Habib Diarra, tant qu'il n'est pas blessé reste un titulaire à part entière. Il a fait de grosses performances avec l'équipe nationale. Aujourd'hui, il est dans un nouveau cadre et s'est bien adapté. Malheureusement, il se blesse en début de saison. Mais ce sont des choses inhérentes au football. Je pense que Pape Thiaw le comprend très bien. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a déjà des joueurs qui sont interchangeables. La question qui se pose est sur qui il faut compter par rapport à l'adversaire. Et il s'agira pour Pape Thiaw de trouver ce joueur », rassure le consultant de football à Radio Sénégal. Pour l'heure, les regards sont fixés sur Pathé Ciss, auteur de bonnes performances en cette début de saison en Liga avec son club Rayo Vallecano.