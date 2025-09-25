Dans la dynamique du renforcement de la microfinance et de l'inclusion sociale, le Fonds d'impulsion de la microfinance (Fimf) a soutenu en capacité une quarantaine d'institutions de microfinance (Imf) de petite taille à travers le pays. La cérémonie de remise de ces équipements constitués d'ordinateurs, d'imprimantes, de Tpe, de détecteurs de faux billets, de mobiliers de bureau et de Sig adaptés s'est déroulée, hier, à Diamniadio.

La directrice du Fimf, Ndella Diouf, au-delà de rappeler l'importance des Imf, a souligné la nécessité de les accompagner dans le cadre de leurs missions. « Les institutions de microfinance sont des leviers essentiels dans la promotion de l'inclusion financière. Par conséquent, il est important de les capacités sur le plan technique et matériel pour améliorer leurs performances », déclare-t-elle.

Dans cette optique, la directrice avait procédé à une enquête auprès d'Imf sur le territoire national afin d'identifier les besoins d'accompagnement technique. Ainsi, après exploitation de la base de données, le Fimf, informe sa directrice, a identifié 42 Imf pour bénéficier de ces équipements. En outre, Ndella Diouf précise que l'appui des Imf de petite taille en système informatisé de gestion (Sig) constituait une demande dans la mesure où il permet de faire des « reportings » en conformité avec les institutions de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Selon la directrice du Fimf, la dotation en Sig répond d'une part à l'adaptabilité de la solution, et d'autre part, à l'exigence du choix du fournisseur par les Imf bénéficiaires. « Le Fimf a choisi de nouer un partenariat avec Sun Telecom pour un montant de 34 millions de F CFA », indique Ndella Diouf.

Le directeur de cabinet du ministère de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire (Mmess), Mamadou Ndiaye, souligne que l'appui technique et institutionnel aux Imf, en particulier celles de petite taille. D'après lui, cet accompagnement constitue un levier pour consolider les acquis en matière d'inclusion financière mais également pour renforcer le rôle d'acteur de développement local des Imf. Toutefois, le ministère a souhaité que les bénéficiaires fassent bon usage du matériel et de ce logiciel de gestion.