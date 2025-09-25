Maroc: Delta Holding - Le RNPG en baisse de 12% à fin juin 2025

Le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) de Delta Holding s'est établi à 125 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2025, contre 142 MDH à fin juin 2024, soit une baisse de 12%.

Le résultat net social a, quant à lui, progressé de 88% pour s'établir à 312 MDH à fin juin 2025, contre 166 MDH une année auparavant, indique Delta Holding dans une communication financière.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 1,33 milliard de dirhams (MMDH) au premier semestre (S1) de 2025, contre 1,37 MMDH une année auparavant, traduisant une baisse de 3%, précise la même source.

Pour sa part, le résultat d'exploitation consolidé a atteint 193 MDH, enregistrant une croissance de 14% par rapport à juin 2024.

Le résultat du premier semestre 2024 intégrait la plus-value de cession de la participation du Groupe dans la société ISOSIGN. Retraité de cet élément non courant, le RNPG ressort en amélioration de 20% par rapport à la même période en 2024, précise le communiqué.

De son côté, l'endettement financier a connu une nette amélioration avec une réduction de 56% au niveau des comptes consolidés et de 2% au niveau des comptes sociaux.

Ainsi, le carnet de commandes restant à exécuter s'est établi à 3,199 MMDH au S1-2025, soit une couverture d'environ 11 mois de chiffre d'affaires.