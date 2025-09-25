Maroc: Delta Holding - Le RNPG en baisse de 12% à fin juin 2025

25 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) de Delta Holding s'est établi à 125 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2025, contre 142 MDH à fin juin 2024, soit une baisse de 12%.

Le résultat net social a, quant à lui, progressé de 88% pour s'établir à 312 MDH à fin juin 2025, contre 166 MDH une année auparavant, indique Delta Holding dans une communication financière.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 1,33 milliard de dirhams (MMDH) au premier semestre (S1) de 2025, contre 1,37 MMDH une année auparavant, traduisant une baisse de 3%, précise la même source.

Pour sa part, le résultat d'exploitation consolidé a atteint 193 MDH, enregistrant une croissance de 14% par rapport à juin 2024.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le résultat du premier semestre 2024 intégrait la plus-value de cession de la participation du Groupe dans la société ISOSIGN. Retraité de cet élément non courant, le RNPG ressort en amélioration de 20% par rapport à la même période en 2024, précise le communiqué.

De son côté, l'endettement financier a connu une nette amélioration avec une réduction de 56% au niveau des comptes consolidés et de 2% au niveau des comptes sociaux.

Ainsi, le carnet de commandes restant à exécuter s'est établi à 3,199 MMDH au S1-2025, soit une couverture d'environ 11 mois de chiffre d'affaires.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.