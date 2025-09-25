Maroc: AMMC - Enregistrement de la société 'AXIOM CORP' en qualité de CIF

25 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, mardi, l'enregistrement, en date du 16 septembre 2025, de la société "AXIOM CORP" pour exercer les activités de conseil en investissement financier relevant de la catégorie n°2 prévues à l'article 2 de la circulaire de l'AMMC n°01/20 relative aux Conseillers en investissement financier (CIF).

Ces activités portent sur le conseil et l'assistance en matière de gestion financière et d'ingénierie financière pour le compte des organismes ou des personnes morales faisant appel public à l'épargne, ainsi que le conseil à l'occasion des opérations d'appel public à l'épargne, indique l'AMMC sur son site web.

Il s'agit aussi du conseil des sociétés en matière d'introduction en bourse et leur accompagnement après ladite introduction, ajoute la même source.

