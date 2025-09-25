Maroc: Les recettes fiscales progressent de 15,1% à fin août 2025

Les recettes fiscales ont atteint plus de 224,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2025, en hausse de 15,1% comparativement à la même période un an auparavant, selon le ministère de l'Economie et des Finances.

Ces recettes ont affiché un taux de réalisation de 70,1% par rapport aux prévisions de la loi de Finances (LF) 2025, précise le ministère dans son rapport mensuel sur la Situation des charges et ressources du Trésor (SCRT).

Les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, y compris la part supportée par les collectivités territoriales (CT), ont augmenté de 4,4 MMDH, pour atteindre 16,2 MMDH, reflétant ainsi l'effort soutenu de l'Etat en matière d'apurement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

L'impôt sur les sociétés (IS) a enregistré un taux de réalisation de 78,7% et une progression notable de 13,7 MMDH, soit une hausse de 31,3%, portée par une importante augmentation du complément de régularisation, qui a progressé de 6,9 MMDH (+53,8%), pour atteindre un niveau record de 19,6 MMDH, ainsi que sur les deux premiers acomptes, totalisant une amélioration de 7,2 MMDH.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, les restitutions au titre de cet impôt ont presque doublé, passant de 1,7 MMDH un an auparavant, à 3,1 MMDH à fin août 2025, rapporte la MAP.

Quant à l'impôt sur le revenu (IR), il a progressé de 7,2 MMDH (+18,3%) avec un taux de réalisation de 77%. Cette performance est attribuable principalement à la régularisation fiscale volontaire, qui a généré 3,8 MMDH de recettes à fin janvier 2025, ainsi qu'aux augmentations de 2 MMDH des recettes issues de l'action de l'administration fiscale et de 445 millions de dirhams (MDH) de l'IR sur les salaires.

S'agissant de la TVA, les recettes ont augmenté de 4,9 MMDH (+8,3%), avec un taux de réalisation de 64,1%, attribuable à la hausse des recettes au titre de la TVA à l'importation de 2,7 MMDH (+7,2%) et de la TVA à l'intérieur de 2,2 MMDH (+10,2%). Et de souligner que les remboursements et restitutions en matière de TVA (non compris la part des CT) ont atteint 8,4 MMDH, contre 6,6 MMDH à fin août 2024.

Les taxes intérieures de consommation (TIC) ont, quant à elles, affiché un taux de réalisation de 70,5% et une hausse de 3,3 MMDH (+14,6%), tirée principalement par l'augmentation des recettes des TIC sur les produits énergétiques de 2,2 MMDH (+18,3%). Cette évolution est attribuable notamment à la suppression, dans le cadre de la LF 2025, de l'exonération des TIC sur les houilles et le fioul lourd utilisés pour la production de l'énergie électrique, ainsi qu'à l'augmentation des quotités appliquées à ces produits, aux huiles lubrifiantes et aux bitumes.

Les recettes issues des droits de douane ont baissé de 1,2 MMDH (-9,8%) avec un taux de réalisation de 51,2%. Ce recul s'explique par la suppression, en 2025, du droit d'importation applicable notamment aux bovins et aux ovins.

En revanche, les droits d'enregistrement et de timbre ont connu une progression de 956 MDH (+6,7%) avec un taux de réalisation de 70,5%, suite notamment à l'augmentation des droits d'enregistrement (+462 MDH, +5,8%) et des droits de timbre (+312 MDH, +14%).

Les recettes non fiscales se sont, pour leur part, établies à 30,2 MMDH à fin août 2025, contre 29,59 MMDH une année auparavant, enregistrant une hausse de 650 MDH (+2,2%).

Ces recettes comprennent 11,8 MMDH en provenance des établissements et entreprises publics (EEP), dont près de 4 MMDH versés par Bank Al-Maghrib (BAM), 4,4 MMDH par l'Office chérifien des phosphates (OCP) et 2,5 MMDH par l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), 3,8 MMDH au titre des mécanismes de financements innovants et 12 MMDH au titre des produits divers des ministères.

La SCRT est le document statistique qui présente, au nom du ministère de l'Economie et des Finances, les résultats de l'exécution des prévisions de la LF avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l'année précédente.