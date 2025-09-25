Afrique: Le tirage au sort de « La CAN avant l'heure » lancé à Casablanca

Le tirage au sort des poules de «La CAN avant l'heure » a eu lieu vendredi 19 septembre à Casablanca. Rendez-vous citoyen et solidaire, ce tournoi communautaire de football se déroulera du samedi 4 octobre au 6 novembre 2025 à Lissasfa Stadium dans la capitale économique.

Le tirage au sort de cette compétition, portée par les diasporas subsahariennes résidant au Maroc, a été dévoilé lors d'une cérémonie très animée, organisée au Complexe culturel Al Hassani, devant un parterre de prestigieux invités parmi lesquels figuraient des représentants du corps diplomatique, des responsables d'organisations communautaires subsahariennes, des acteurs associatifs nationaux et étrangers ainsi que des partenaires.

Prélude à la Coupe d'Afrique des nations de football - Maroc 2025, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, ce tournoi communautaire est organisé par le Club des professionnels subsahariens au Maroc (CPSM), l'Assemblée du Conseil des Ivoiriens résidant au Maroc (ACIREM) et l'Association des Anciens footballeurs ivoiriens au Maroc (AAFIM).

Cet événement « se veut une célébration anticipée du football africain, mais surtout une démonstration vivante de l'hospitalité marocaine et de la fraternité continentale », ont indiqué les organisateurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alain Giresse Nkouaga : « Rassembler Subsahariens et Marocains dans un esprit de fraternité »

Cette compétition mettra aux prises 16 sélections (15 représentant des communautés subsahariennes résidentes + 1 équipe marocaine). Les Lions de l'Atlas, les Léopards de la RD Congo, les Diables Rouges du Congo et les Coelacanthes des Comores composent le groupe A.

Dans le groupe B, on retrouve les Aigles du Mali, le Syli National (Guinée Conakry), les Lions de la Teranga (Sénégal) et les Lone Stars du Liberia. Le groupe C se compose des Lions indomptables du Cameroun, des Éperviers du Togo, des Panthères du Gabon et des Barea de Madagascar.

Quant au groupe D, il comprend les Eléphants de la Côte d'Ivoire, les Etalons du Burkina Faso, les Super Eagles du Nigeria et les Lycaons (Os Djurtus) de la Guinée-Bissau.

« La CAN avant l'heure est un programme qui consiste à accompagner et soutenir le Maroc dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030. Cette initiative a également été mise en place pour valoriser l'image des Subsahariens au Maroc », a déclaré le président du Comité d'organisation, Alain Giresse Nkouaga.

Des joueurs locaux ainsi que d'anciens footballeurs prendront part à cette compétition, a-t-il fait savoir ajoutant que «notre objectif, à travers ce tournoi, est de rassembler un large public, Subsahariens et Marocains, dans un esprit de cohésion sociale et de fraternité entre nos deux peuples ».

Comme l'ont souligné les organisateurs dans leurs déclarations à la presse, l'enjeu de cette mini-CAN réside également dans la mobilisation des compétences au service de la CAN 2025 via un réseau de bénévoles et de volontaires subsahariens mobilisables pour les besoins organisationnels, logistiques et techniques pendant la CAN, la projection continentale en créant une ferveur anticipée et inclusive autour de la CAN Maroc 2025 ainsi que la valorisation territoriale en mettant en lumière Hay Hassani comme symbole du brassage culturel et de la citoyenneté active.

Concernant le choix du timing du tournoi, Alain Giresse Nkouaga l'a justifié en ces termes: « C'est vrai que nous aurions pu l'organiser entre juillet et août, mais compte tenu des nombreux événements organisés à cette période, nous avons estimé que le mois d'octobre serait plus adapté ».

A noter que la soirée de tirage au sort a été rythmée par des prestations très applaudies d'artistes et de groupes de musique marocains, sénégalais, ivoiriens et gabonais.

Figurait également au programme de cette soirée, un panel intitulé « Réussite de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030 : quelles contributions des communautés subsahariennes au Maroc », animé par Mohamed Amine Zariat et Abdoulaye Diop, respectivement présidents de l'ONG marocaine Tibu Africa et de la Fédération des associations subsahariennes au Maroc (FASAM).