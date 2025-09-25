Afrique: Le Maroc co-préside à l'ONU une réunion de commémoration du 20ème anniversaire de 'la Responsabilité de protéger'

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a co-présidé, mardi à New York, une réunion ministérielle consacrée à la commémoration du 20ème anniversaire de l'adoption du principe de "la Responsabilité de protéger" (R2P).

Cette rencontre, organisée à l'initiative conjointe du Maroc, du Luxembourg et du Guatemala, s'est tenue en marge de la 80è session de l'Assemblée générale des Nations unies, et a connu la participation du ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Xavier Bettel et du vice-ministre des Affaires étrangères du Guatemala, Mónica Bolaños Pérez.

Intervenant à cette occasion, M. Bourita a déploré la persistance "des atrocités de masse, ciblant principalement les populations civiles", alors que la création des Nations unies était censée "mettre définitivement fin aux génocides, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et aux exactions ethniques après la Seconde Guerre mondiale".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Abordant la situation à Gaza, le diplomate marocain a relevé que la situation dans ce territoire palestinien, "marquée par la famine, les massacres et les déplacements forcés, illustre l'échec total de la communauté internationale" à protéger cette population civile et révèle "le grand écart entre les beaux discours et la dure réalité".

Pour M. Bourita, ce qui se passe à Gaza "démontre tout simplement l'incapacité de l'ONU, de ses organes et de ses Etats membres à garantir un principe qu'ils défendent pourtant depuis au moins 20 ans".

Dans le contexte géopolitique international actuel, a insisté le ministre, la notion de responsabilité de protéger n'a jamais été plus pertinente, compte tenu du nombre alarmant de victimes civiles à travers le monde.

"Alors que nous célébrons le vingtième anniversaire de l'adoption de l'agenda sur la responsabilité de protéger, ce concept doit évoluer, car le monde subit une profonde transformation", a noté le diplomate marocain.

Et de relever à cet égard que les principes et les objectifs de la Charte des Nations unies, les normes du droit international humanitaire et la Déclaration universelle des droits de l'Homme "sont des outils à notre disposition, dont l'efficacité est avérée, notamment dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l'ONU".

Guidé par la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné le ministre, le Maroc a acquis une expérience et un savoir-faire précieux en matière d'opérations de maintien de la paix, en particulier en Afrique.

Grâce à sa présence, ses actions et ses contributions sur le terrain, le Maroc a su gagner la confiance des populations civiles, un élément essentiel pour le retour à une paix durable, malgré les défis complexes de notre époque, notamment la désinformation et le discours de haine, a-t-il dit.

Le Maroc, qui a fait le choix politique et moral de rejoindre ce Groupe d'amis de la Responsabilité de protéger, restera attaché à placer la protection des êtres humains au coeur de ses priorités nationales et internationales, tout en soulignant l'importance de préserver la dignité humaine et de prévenir les atrocités par des actions collectives et responsables, a conclu M. Bourita.