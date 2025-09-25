Maroc: Le pays invité d'honneur du 41e Festival du film méditerranéen d'Alexandrie

Le Maroc sera l'invité d'honneur lors de la 41e édition du Festival du film méditerranéen d'Alexandrie, prévue du 2 au 6 octobre prochain.

Au total 131 films représentant 46 pays seront en lice dans le cadre de huit compétitions, dont sept compétitions pour les films et une compétition pour le scénario, ont précisé mardi les organisateurs lors d'une conférence de presse.

Le directeur de cet événement culturel, Samir Farag, a indiqué que cette édition vise à renforcer la position de la ville d'Alexandrie en tant que centre méditerranéen de l'art et de la culture.

Au programme de cette édition figurent notamment des compétitions de longs et courts métrages, cinéma pour enfants et films de fiction égyptien.

Cette 41e édition rendra hommage à de grandes stars telles que Ferdous Abdel Hamid, Riad El Khouly, Nasser Mezdaoui, ainsi qu'à d'autres figures du cinéma marocain, tunisien et français.

Des ateliers et des master class seront également organisés dans divers domaines tels que la photographie, la réalisation, ainsi que l'avenir du cinéma à l'ère de l'intelligence artificielle. Ces sessions seront animées par des experts égyptiens et étrangers.

Spectacle de Gad Elmaleh

Prévu initialement le dimanche 28 septembre au Complexe Mohammed V de Casablanca, le spectacle de Gad Elmaleh a été reporté au lendemain, soit le lundi 29 septembre à 20h.

Les spectacles prévus les 25, 26 et 27 septembre restent eux inchangés.

Ce report est imposé par le match du Wydad Athletic Club qui se tiendra dimanche au Complexe sportif Mohammed V, indique un communiqué des organisateurs qui expliquent que ce changement vise à garantir la bonne tenue, tant au niveau de l'organisation que de la sécurité des deux événements.

La production tient à assurer que les billets pour le spectacle du dimanche seront valables pour le nouveau rendez-vous du lundi 29 septembre à 20h. Les spectateurs qui ne pourront pas se rendre disponibles pour cette nouvelle date seront intégralement remboursés, précise-t-on.

Gad Elmaleh et l'ensemble de l'équipe de production s'excusent pleinement de la gêne occasionnée par ce report hors de leur volonté, mais se réjouissent d'offrir au public quatre soirées placées sous le signe du rire.

