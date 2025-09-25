Cote d'Ivoire: Abengourou - La coopérative SCANFI investit plus de 200 millions de FCFA dans l'éducation

La société coopérative agricole Niamkey et Famille de l'Indénié (Scanfi) a marqué un pas décisif en faveur de l'éducation à Amélékia, localité située à 15 km au nord-ouest d'Abengourou.

Le 22 septembre 2025, elle a inauguré une école primaire moderne de six classes, dotée d'un bureau pour le directeur, de latrines et d'une cantine scolaire, en présence des autorités locales.

Le même jour, la coopérative a procédé au lancement des travaux de construction d'une autre école primaire de six classes à Zébénou, village voisin d'Amélékia.

Le lendemain, 23 septembre 2025, les responsables de Scanfi se sont rendus au collège moderne d'Affalikro (sous-préfecture de Niablé) pour donner le coup d'envoi des travaux d'extension de l'établissement en vue de sa transformation en lycée.

Selon Boa Stéphane, président du Conseil d'administration de Scanfi, l'ensemble de ces projets, estimés à 201 millions de FCFA, est financé grâce au « bonus chocolat » issu du programme Cacao-Trace, avec l'appui du partenaire belge Puratos. Sa représentante, Mme Kouadio Adjoua Fidèle, présente aux différentes cérémonies, a salué cet engagement et exhorté les producteurs à poursuivre leur collaboration avec la coopérative pour bénéficier d'initiatives similaires.

Par ailleurs, Scanfi a annoncé la distribution de 1 495 kits scolaires aux enfants des producteurs membres de ses différentes sections pour la rentrée 2025-2026.

Ces réalisations traduisent la volonté de la coopérative de placer l'éducation au coeur de son action sociale, renforçant ainsi son rôle d'acteur de développement dans la région de l'Indénié-Djuablin.