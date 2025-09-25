Cote d'Ivoire: Assemblée générale de l'AFM - Une nouvelle dynamique pour les femmes de Fraternité Matin

L'Association des Femmes de Fraternité Matin (AFM) tiendra son Assemblée Générale ce vendredi 26 septembre 2025, à la documentation de l'entreprise. Cette rencontre marque une étape importante dans la vie de l'organisation féminine, qui entend se doter d'un souffle nouveau.

Au cours de cette assemblée, les membres auront l'occasion de dresser le bilan des activités menées au cours de l'année écoulée, tout en définissant les grandes orientations stratégiques pour l'avenir. Au centre des débats, figure le renouvellement de l'équipe dirigeante avec l'élection d'une nouvelle présidente.

La présidente sortante, Mme Aly Colette, n'a pas caché son émotion au moment d'annoncer son départ. « Je suis fière du chemin parcouru et des succès que nous avons partagés. Il est maintenant temps de passer le flambeau à une nouvelle équipe pour continuer de porter haut les couleurs de notre association. Je suis convaincue que cette nouvelle dynamique permettra de mettre en œuvre des projets encore plus ambitieux pour le bien-être et le développement de toutes les femmes au sein de notre entreprise. »

Pour l'AFM, cette transition représente bien plus qu'un simple changement de leadership. Elle ouvre la voie à de nouveaux projets en faveur de l'autonomie, de l'épanouissement professionnel et du rayonnement des femmes de Fraternité Matin.

Il faut que l'élection d'une nouvelle présidente devrait insuffler une énergie inédite et permettre à l'association de renforcer son rôle moteur dans la promotion des femmes au sein de l'entreprise.

Créée pour être un cadre de solidarité, de développement personnel et d'échanges constructifs, l'Association des Femmes de Fraternité Matin demeure une plateforme incontournable pour l'épanouissement de ses membres.

A noter que l'Assemblée Générale du 26 septembre est donc attendue comme un tournant majeur, annonciateur d'une nouvelle ère d'initiatives et d'innovations.