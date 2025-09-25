Sénégal: Impact business - Un nouveau regard sur les dynamiques économiques africaines

25 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par JEAN PIERRE MALOU

À Dakar, le Groupe MINDO CONSULTANTS a présenté officiellement IMPACT BUSINESS, un magazine bimestriel, imprimé et digital, consacré aux enjeux économiques du continent. Cette initiative marque une étape significative dans l'ambition du groupe de renforcer la visibilité des économies africaines et de promouvoir le rôle central du Sénégal dans cette dynamique.

Fort de l'expérience acquise avec son premier titre, Aéroports Magazine d'Afrique publication dédiée au tourisme et aux arts -, le Groupe MINDO CONSULTANTS, basé au Bénin, élargit aujourd'hui son horizon éditorial avec le lancement d'IMPACT BUSINESS. Ce nouveau magazine multimédia, diffusé aussi bien en Afrique qu'en France, s'impose comme un outil d'analyse et de valorisation des réalités économiques du continent.

La plateforme numérique du média propose un éventail d'articles couvrant des thématiques variées : économie, finances, responsabilité sociétale des entreprises, agriculture, entre autres. Quant à la version imprimée, elle bénéficie d'une distribution de 10 000 exemplaires, complétée par plus de 30 000 téléchargements en format PDF.

« Nous faisons le pari de traiter l'information économique et financière africaine sans complaisance, ni complexe, mais avec un professionnalisme respectueux de l'image des pays du continent. Nous voulons être le miroir du développement de l'Afrique. Notre positionnement est clair », a affirmé Léon Anjorin Koboude, Président Directeur Général de MINDO CONSULTANTS.

La présentation du magazine à Dakar traduit une volonté affirmée d'imposer durablement le titre au Sénégal et mettre en lumière la vitalité de son économie. « Un média africain qui se respecte a le devoir de s'intéresser à l'économie d'un pays aussi stratégique que le Sénégal », a poursuivi M. Koboude, annonçant par ailleurs un numéro spécial consacré au pays, attendu en fin d'année.

L'ours de la publication témoigne de la richesse des expertises réunies, avec des personnalités reconnues telles que Josué Blaise Mbanga Kack, Noël Yao, Eric Chinjè, Jean Victor Nkolo ou encore Mamadou Lamine Diatta. Cette diversité d'expériences conforte IMPACT BUSINESS dans sa vocation à être à la fois un observateur rigoureux et un acteur engagé du développement africain.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

