La coordination nationale de WANEP/Sénégal, en partenariat avec diverses organisations de mise en œuvre, a procédé le mercredi 24 septembre, à Sathioum, dans le département de Goudomp, au lancement officiel d'une campagne destinée à combattre le vol transfrontalier de bétail entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Cette initiative repose sur le marquage systématique des animaux, qu'il s'agisse de bovins ou de petits ruminants. Les acteurs de terrain espèrent que cette méthode contribuera à infléchir la fréquence des vols, sinon à les éradiquer.

La West Africa Network for Peace-Building (WANEP/Sénégal) a ainsi engagé une opération de marquage du cheptel dans la zone frontalière avec la Guinée-Bissau. L'action bénéficie d'un appui logistique conséquent fourni par le ministère de l'Élevage et des Productions animales, qui a mis à disposition du matériel spécifique de prévention.

« Nous avons procédé ce mercredi matin 24 septembre au lancement de la campagne de lutte contre le vol de bétail par le système de marquage au moyen de boucles. C'est le lieu de remercier le ministère de l'Élevage et des Productions animales qui nous a dotés d'importants équipements de prévention du vol de bétail. Il s'agit de trois mille boucles pour bovins, deux mille boucles pour ovins, cinquante registres, cent lampes torches, dix pinces et quatre-vingt-seize sifflets », a précisé Alfred Gomis, coordonnateur national de WANEP/Sénégal.

Celui-ci a également mis en avant l'effet dissuasif de la démarche : « C'est un matériel que nous avons distribué dans les trois régions que sont Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Nous savons que quand le bétail est marqué, il est moins exposé au vol, car la dissuasion est forte contre ceux qui seraient tentés de subtiliser les animaux, sachant qu'ils peuvent être facilement identifiés. C'est aussi l'occasion de remercier la coordinatrice de la cellule nationale de lutte contre le vol de bétail ainsi que les agents techniques de terrain pour le suivi de routine. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Alfred Gomis, le dynamisme des partenaires de mise en œuvre a considérablement renforcé l'efficacité du projet : « Ce programme de lutte contre le vol transfrontalier de bétail entre le Sénégal et la Guinée-Bissau est mis en oeuvre par WANEP/Sénégal, en collaboration avec Enfance et Paix et Afrique Enjeux au Sénégal, et avec WANEP et ses organisations partenaires du côté de la Guinée-Bissau. »

De son côté, le président de la commission transfrontalière de lutte contre le vol de bétail de la commune de Baghère, par ailleurs vice-président du comité intercommunal du Brassou, a salué l'initiative : « Nous sommes vraiment très rassurés, car le vol de bétail nous a appauvris depuis bien des années. Nous ne dormons plus à poings fermés du fait de la récurrence des vols à mains armées. Avec ce système de marquage, nous pensons que le phénomène va considérablement diminuer, à défaut de disparaître. »

Les partenaires de mise en œuvre, Enfance et Paix et Afrique Enjeux, ont tenu à souligner l'intérêt d'une telle synergie : « C'est véritablement une approche novatrice et participative entre les acteurs du Sénégal et de la Guinée, sous l'impulsion d'Alfred Gomis, coordonnateur de WANEP. Et à ce jour, les résultats sont perceptibles. Il revient à l'État du Sénégal de nous accompagner davantage afin de consolider les efforts en cours. C'est également l'occasion d'encourager nos partenaires bissau-guinéens, qui ne sont pas moins engagés dans l'éradication de ce phénomène à la fois appauvrissant et générateur de tensions permanentes entre nos communautés respectives », ont déclaré Mamadou Lamine Sadio et Jules Bassène, respectivement coordonnateur de l'ONG Enfance et Paix à Sédhiou/Kolda et représentant d'Afrique Enjeux à Ziguinchor.

Le marquage du bétail ne constitue certes pas une panacée, mais il offre aux éleveurs un instrument concret de protection. Entre sécurité retrouvée et coopération transfrontalière renforcée, la campagne incarne une promesse. Celle de faire reculer durablement un fléau qui mine à la fois les économies rurales et la confiance entre communautés.