Madagascar: Les Antananariviens défient l'interdiction et manifestent contre les coupures d'eau et d'électricité

25 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Sarah Tétaud

Journée sous haute tension à Antananarivo : la population manifeste jeudi 25 septembre 2025 contre les coupures d'électricité et d'eau qui affectent le quotidien des 3 millions d'habitants de la capitale de Madagascar. Malgré l'interdiction de rassemblement ordonnée la veille par le préfet, des milliers de manifestants tentent de rejoindre le lieu de rassemblement situé en plein coeur de la capitale.

Un important dispositif de forces de l'ordre mixte a été dépêché et quadrille tout le centre-ville depuis 5h30 ce matin. Chaque ruelle de la capitale de Madagascar, chaque artère de la capitale permettant de rejoindre la place d'Ambohijatovo, est cernée par un très important cordon de sécurité. Impossible pour les manifestants de rallier le lieu de rassemblement.

Par petits groupes d'une centaine de personnes, les manifestants essaient donc de trouver une brèche, et rappellent aux forces de l'ordre, à chaque barrage, qu'ils manifestent pacifiquement et ont le droit d'exprimer leur mécontentement. Sur les banderoles, les pancartes, on peut lire « Laissez nous faire entendre nos droits », « Stop à une vie faite de bidons jaunes et de noirceur », « Nous ne voulons pas de troubles, nous voulons juste nos droits ».

Tirs de gaz lacrymogènes

Mais dès 10h45 locales, les premiers tirs de gaz lacrymogènes retentissent. Des hommes entièrement cagoulés de l'unité de la gendarmerie GSIS foncent en 4x4 blanc et tirent sur les protestataires.

Le mouvement de protestation populaire est toujours en cours à la mi-journée. Les sirènes et les tirs de gaz lacrymogènes continuent de résonner intensément au centre-ville et les tirs à balles de caoutchouc ont fait plusieurs blessés. Au moins trois personnes ont été arrêtées.

Aucune personnalité politique n'a été aperçue sur les différents lieux de rassemblement.

