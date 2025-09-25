Ile Maurice: Tentative d'enlèvement - Deux hommes arrêtés

La vigilance de trois écolières a permis de déjouer une inquiétante tentative d'enlèvement, lundi après-midi, dans l'enceinte de la Petite-Rivière Mediclinic. Les faits se sont déroulés vers 15 h 25, alors que les enfants, âgés de huit ans et scolarisées à l'école gouvernementale de Petite-Rivière, s'apprêtaient à rejoindre leur arrêt de bus scolaire.

Selon les informations recueillies par la police, un homme, portant un long tilak rouge sur le front et vêtu d'une veste noire, aurait abordé les fillettes en leur proposant des bonbons de blueberry*.

Devant leur refus, un deuxième individu, vêtu d'un t-shirt orange, aurait alors ouvert la porte d'une fourgonnette noire et invité les enfants à monter en leur disant en créole : «Rant dan van-la, nou al promne». Les écolières, faisant preuve d'un sang-froid remarquable, ont ignoré les individus et se sont rapidement dirigées vers leur arrêt de bus avant d'informer leurs parents.

L'enquête de la police de Petite-Rivière, appuyée par les images des caméras de Safe City, a permis de retrouver la fourgonnette suspecte, immatriculée au nom d'une entreprise spécialisée dans l'importation et la distribution de fruits et légumes à Gros-Cailloux.

Une descente des forces de l'ordre a mené à l'interpellation de deux employés de cette société, l'un âgé de 45 ans et l'autre de 67 ans. Le premier a été placé en détention à la suite d'un ordre émis par un policier d'un grade supérieur, tandis que le second a été relâché après interrogatoire.

Les trois enfants impliqués ont pu identifier les suspects lors de l'enquête. La police poursuit ses investigations pour déterminer les véritables intentions des deux hommes et établir si d'autres tentatives similaires pourraient leur être imputées.