Ile Maurice: Le père maintenu en détention, le fils libéré sous caution

Un nouveau chapitre du feuilleton Jagai s'est écrit cette semaine. Tandis qu'Ashik Allysaheb Jagai, fils de l'ex-patron de la PHQ Special Striking Team (SST), a retrouvé la liberté sous caution, son père, le surintendant de police (SP) Ashik Jagai, demeure en détention après sa comparution du mercredi 24 septembre devant le tribunal de Port-Louis.

Arrêté le 2 septembre par la Financial Crimes Commission (FCC) dans une enquête pour blanchiment d'argent, Allysaheb Jagai avait vu plusieurs de ses biens gelés : un Ford Raptor, une BMW M5, une Suzuki Swift, ainsi que des terrains à Balaclava et Mare-Longue.

Les enquêteurs soupçonnent un lien avec Steven Mootoocurpen. La FCC a également retracé des transactions douteuses, dont un virement de Rs 800 000 vers le compte de Fardeen Emrith. Ce transfert avait déjà entraîné, le 10 septembre, une seconde arrestation du SP Jagai pour interférence et violation de ses conditions de liberté conditionnelle, suivie de l'interpellation du banquier Shameem Jaunmahomed et de Fardeen Emrith.

Après plus de trois semaines derrière les barreaux, le fils Jagai a finalement obtenu la liberté conditionnelle. Le magistrat a ordonné qu'il fournisse deux cautions de Rs 300 000 chacune et signe une reconnaissance de dettes de Rs 2 millions. Cette décision est intervenue malgré l'opposition initiale de la FCC, qui craignait des interférences avec l'enquête et les témoins.

De son côté, l'ex-SP Ashik Jagai, poursuivi dans une affaire distincte d'ingérence, reste incarcéré. La FCC a objecté à sa remise en liberté en raison de la poursuite des investigations. L'affaire a été renvoyée au 1er octobre, mais son avocat, Me Raouf Gulbul, a sollicité une motion de remise en liberté qui sera examinée aujourd'hui jeudi 25 septembre.

Dans ce second dossier, le haut gradé de la police est soupçonné d'avoir tenté d'influencer un comptable appelé à témoigner sur plusieurs sociétés, dont Nabsha Uclean Trading Ltd, EA Smart Choice Business Enterprise Ltd et Sigma Ziya Property & Development Ltd. Il est également accusé d'avoir enfreint ses conditions de remise en liberté dans l'affaire Reward Money, relative à des paiements jugés indus de plus de Rs 86 millions à des informateurs.

Ashik Jagai a donc été reconduit, menotté, en détention, à Alcatraz.