Ile Maurice: Anil Kumar Dip - D'un parcours exemplaire à une chute controversée

Anil Kumar Dip incarne à lui seul l'ascension spectaculaire d'un homme issu des rangs les plus modestes de la police... mais aussi l'image troublée d'une institution secouée par des scandales à répétition. De la Special Mobile Force (SMF) jusqu'au poste le plus élevé de la police, il a gravi les échelons avec ténacité. Pourtant, son nom est aujourd'hui associé à plusieurs affaires délicates, notamment celle liée à la gestion controversée de Reward Money.

Né dans la rigueur disciplinaire de la SMF, Anil Kumar Dip intègre la police en septembre 1981 en tant que simple constable. Dès ses débuts, il se distingue par son sérieux et sa capacité à gérer des situations complexes sur le terrain.

Son affectation initiale dans cette unité paramilitaire d'élite lui permet d'acquérir une solide expérience opérationnelle. Il gravit patiemment les échelons: inspecteur, surintendant, puis assistant commissaire de police. Son ascension est soutenue par un parcours scolaire rigoureux. Il est titulaire de plusieurs diplômes, dont une maîtrise en Police Science and Management, preuve de son engagement envers la professionnalisation des forces de l'ordre.

Reconnaissance internationale

Outre ses fonctions locales, Anil Kumar Dip participe également à une mission internationale en Asie, où il représente la police mauricienne pendant deux années. Cette expérience enrichit sa vision stratégique et renforce sa position hiérarchique. En juin 2020, il est nommé commandant de la SMF, tout en assumant parallèlement la direction du National Disaster Risk Reduction and Management Centre. Une double responsabilité qui témoigne de la confiance placée en lui par les autorités de l'époque.

La surprise de 2021

Après le départ à la retraite de Khemraj Servansing en 2021, c'est finalement Anil Kumar Dip, un choix inattendu, qui est désigné CP par intérim le 2 août 2021, avant d'être confirmé un an plus tard, à 60 ans. Cette nomination, perçue comme politique, intervient sous le Premier ministre, Pravind Jugnauth, pour qui Dip devient un fidèle exécutant dans la lutte contre le trafic de drogue.

Homme de terrain et de réseaux

Une fois aux commandes des Casernes centrales, Anil Kumar Dip impose une nouvelle dynamique en créant plusieurs unités spécialisées opérant en parallèle de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), qu'il juge peu efficace. Il met en place trois nouvelles entités :

la Special Striking Team (SST), dirigée par le Chief Inspector Ashik Jagai, rapidement promu surintendant de police ; la Divisional/Force Crime Intelligence Unit, confiée à l'assistant surintendant de police (ASP) Faraaz Mooniaruth ; et la Special Intelligence Cell, dirigée par Rajcoomar Seewoo, lui aussi promu ASP.

Dip fait également appel à ses anciens proches collaborateurs, notamment Dunraz Gangadin, alors en poste à la Western Division, qu'il charge de superviser la SST. Il s'entoure ainsi d'un réseau de fidèles qui lui assurent un contrôle étroit sur les opérations de terrain.

Rétributions généreuse

L'une des marques de fabrique du mandat du CP Dip reste sa politique de rétribution généreuse des informateurs via le système de Reward Money. Contrairement à l'ADSU, soumise à un barème strict, les unités sous la direction de Dip bénéficient d'une flexibilité inédite, signant des montants élevés pour des informateurs, parfois sur simple mémo. Ce système, aujourd'hui au coeur de l'affaire judiciaire qui l'implique, suscite de vives interrogations.

Porsche et moustaches...

Après la défaite électorale du gouvernement Jugnauth, Anil Kumar Dip démissionne dans un geste qui surprend peu les observateurs. Mais il part avec une Porsche, détail qui fait grand bruit dans l'opinion publique. Depuis, il est cité dans plusieurs affaires sensibles, notamment l'affaire Moustache Chat ke Lal, les Moustass Leaks, ainsi que le scandale de Reward Money, pour lequel il a été arrêté mardi.