Ile Maurice: Glorious à Maurice - 20 000 billets vendus en une journée, concert sold out

Pour la quatrième fois, le groupe français de pop-louange Glorious se produira à Maurice. Les 28 et 30 novembre, le Stade de Côte-d'Or accueillera deux concerts exceptionnels qui s'annoncent déjà comme des moments historiques. D'ailleurs, l'engouement du public mauricien a dépassé toutes les attentes : 20 000 billets mis en vente sur le réseau Otayo se sont arrachés en moins d'une journée le lundi 15 septembre.

Comment cet engouement a été accueilli par les organisateurs ? «Avec une immense gratitude... et quelques cheveux blancs en plus ! Plus de 22 000 connexions dès la première heure. On avait anticipé, Otayo avait doublé ses serveurs, les équipes étaient en alerte... mais l'enthousiasme des Mauriciens a tout dépassé.

On s'attendait à une vague, on a pris un tsunami», explique Marina Ythier Jacobsz, Managing Director de Maluti Communications, organisateur de l'événement. En quelques heures seulement, les places étaient toutes parties. «Si les serveurs avaient tenu sans ralentir, tout serait parti en une heure», explique Marina. «À 18 heures, c'était officiellement sold out. Une vraie journée de folie ! Même préparés, on était bouche bée.»

Pas de troisième date, mais une fête XXL

Face à l'enthousiasme, beaucoup espéraient une troisième date. Mais l'agenda de Glorious ne le permet pas cette fois. «Programmer deux concerts à Maurice est déjà un énorme effort. C'est un vrai cadeau qu'ils nous font», souligne Marina Ythier Jacobsz, qui n'exclut pas de viser Rodrigues à l'avenir.

«L'idée est que chacun - familles, seniors, personnes en situation de handicap - puisse entrer et profiter dans la paix et la joie. Nous partagerons avec le public toutes les informations pratiques à l'approche de la date.» Côté logistique, tout est prévu pour accueillir les 20 000 spectateurs dans les meilleures conditions : coordination avec les autorités et les secours, mobilisation de plus d'une centaine de bénévoles issus des mouvements diocésains, et présence de Food Frenzy pour l'organisation.

Une résonance personnelle et nationale

Au-delà de l'aspect organisationnel, cette réussite revêt une dimension intime pour Marina Ythier Jacobsz: «Pour moi, Glorious, c'est une longue histoire. Depuis leur premier passage en 2013, ma famille prie avec leurs chants.

Mon papa - récemment décédé - priait aussi avec eux. Leurs chansons m'ont accompagnée dans mes plus grandes joies comme dans mes moments les plus douloureux. Le jour du lancement de la billetterie, mes parents auraient fêté leurs 60 ans de mariage. Alors, voir des milliers de Mauriciens se rassembler autour de Glorious ce jour-là... c'était bouleversant», relate Marina Ythier Jacobsz.

Pour ceux qui n'ont pas pu obtenir de place, une surprise est en préparation : des discussions sont en cours avec la télévision nationale pour filmer et diffuser une partie du concert. «Ce serait une première mondiale pour Glorious, qui n'a jamais accepté cela ailleurs», glisse l'organisatrice.

«Pour Maluti, c'est une solide confirmation du sens de notre rôle de trait d'union entre artistes et public. Après le succès de Devdas avec Live Nation France plus tôt cette année - dans un registre totalement différent - c'est une nouvelle preuve que ce rôle a du sens. Et puis, ça nous change aussi de notre travail plus «sévère» d'agence de communication, avec ses projets corporate très sérieux.»

Marina Ythier Jacobsz conclut en rassurant les mauriciens. «Alors oui, tout le monde ne pourra pas être présent physiquement cette année, mais la louange ira bien au-delà des 20 000 billets. Et franchement... si ça continue comme ça, à leur prochaine venue, il faudra peut-être penser à élargir le stade pour suivre le rythme des Mauriciens !»