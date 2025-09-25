Ile Maurice: Un accidenté de la route meurt deux mois après

25 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un retraité de 69 ans, habitant Vacoas, qui avait été victime d'un accident de la route en juillet dernier et qui se trouvait dans un état critique à l'hôpital Victoria, a succombé à ses blessures en début de semaine.

Les faits remontent au vendredi 25 juillet dernier vers 8 h 50 à Angus Road, Vacoas. Une fourgonnette, qui s'était garée en bordure de route, sortait de ce parking lorsqu'un scooter électrique, conduit par le sexagénaire, a heurté le côté avant du van. Le choc a été violent et le conducteur du deux-roues a été grièvement blessé. Rapidement transporté à l'hôpital, il a été admis à l'unité des soins intensifs où son état était jugé préoccupant.

Après deux mois d'incertitude, le septuagénaire est décédé hier, mardi 23 septembre, à 8 h 30. L'autopsie pratiquée à la morgue de l'hôpital Victoria a attribué son décès à une septicémie, conséquence directe de ses blessures. Le jour de l'accident, les policiers du poste de Vacoas avaient procédé à un alcotest sur les deux conducteurs impliqués dans l'accident. Les résultats étaient négatifs. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de ce drame et déterminer d'éventuelles responsabilités.

