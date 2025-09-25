Ile Maurice: Renganaden Padayachy veut voyager

25 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Hier, l'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a comparu devant le tribunal de Port-Louis dans le cadre de deux affaires distinctes. Il était accompagné de son avocat, Me Raouf Gulbul. Les affaires concernent des transactions financières impliquant la Mauritius Investment Corporation (MIC). La première porte sur l'acquisition de parts dans la société East Coast Hotel Investment Ltd tandis que la seconde concerne des décaissements effectués au profit de la société Menlo Park Ltd.

Lors de l'audience, les représentants de l'Anti-Money Laundering Unit (AML) de la Central Criminal Investigation Division (CCID) ont indiqué que l'enquête relative à l'affaire Menlo Park n'avait pas encore abouti et ont demandé une prolongation du délai d'instruction. Un point similaire a été soulevé par la Financial Crimes Commission (FCC) dans l'affaire MIC/Apavou Hotels Ltd. Les deux affaires ont été renvoyées au 18 février 2026.

Par ailleurs, Me Raouf Gulbul a déposé une motion demandant la levée de l'interdiction de voyager imposée à son client dans le cadre de ces procédures. Il a souligné que Renganaden Padayachy est docteur en économie et qu'il est régulièrement invité à des forums internationaux sur des sujets économiques. La motion sera examinée le 2 octobre.

