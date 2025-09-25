Afrique Australe: João Lourenço rencontre le président du Mozambique et le Premier ministre espagnol

New York — Le président João Lourenço a tenu mardi, à New York, des réunions séparées avec son homologue mozambicain, Daniel Chapo, et avec le chef du gouvernement du Royaume d'Espagne, Pedro Sanchez, afin d'examiner l'état de la coopération bilatérale.

Les relations entre l'Angola et le Mozambique se sont consolidées depuis la signature de l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, paraphé le 5 septembre 1978, qui a également marqué la création de la Commission de coopération bilatérale.

Unis par des liens historiques de fraternité et de solidarité, les deux pays partagent une lutte commune contre le colonialisme portugais, qui a abouti à l'indépendance du Mozambique le 25 juin 1975 et de l'Angola le 11 novembre de la même année.

À ce jour, l'Angola et le Mozambique ont signé 38 instruments juridiques dans divers domaines, notamment les mines, la pêche, le pétrole et le gaz.

Relations avec l'Espagne

João Lourenço a discuté avec le Premier ministre espagnol de l'approfondissement des relations bilatérales, fondées sur l'Accord général de coopération du 20 mai 1987 et l'Accord complémentaire de novembre de la même année.

La coopération entre l'Angola et l'Espagne s'est intensifiée dans le secteur des affaires, avec plus de 60 entreprises espagnoles implantées dans le pays, dans des secteurs tels que l'énergie, la banque, la construction et l'agriculture.

En marge de ces rencontres, le chef de l'État a également rencontré le président de la Banque mondiale, Ajaypal Singh Banga, pour échanger sur des questions d'intérêt commun.

Ces rencontres ont eu lieu dans le cadre de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont le débat général s'est ouvert le même jour et se poursuit jusqu'au 29 de ce mois.