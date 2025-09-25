Sénégal: IA - Des étudiants sensibilisés sur les enjeux de la protection des droits humains

Dakar — Des étudiants venus de sept universités publiques du pays ont participé, mercredi, à Dakar, à une rencontre d'échanges et de sensibilisation organisée par la Commission nationale des droits de l'homme au Sénégal sur le thème "Respect et protection des droits fondamentaux à l'ère de l'intelligence artificielle : enjeux, défis et perspectives".

"L'Intelligence artificielle est une technologie qui avance à grand pas, à une vitesse fulgurante. Il est très utile dans plusieurs domaines, pour l'émergence de nos pays. Mais elle présente aussi des menaces qui vont impacter sur les droits fondamentaux de la personne", a souligné Abdoulaye Mar, membre de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal.

Face à ces menaces, la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal a jugé important d'organiser cette conférence qui se voulait "un cadre de réflexion, d'échanges, et de sensibilisation sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les droits de l'homme de manière générale".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les défis, M. Mar a cité le risque d'atteinte aux droits à la vie privée, l'exploitation massive des données personnelles, la surveillance inclusive, etc., estimant que ces menaces peuvent aujourd'hui fragiliser les garanties fondamentales qui protègent chaque individu.

Professeur agrégé de droit, Mamadou Niang a noté que "l'IA est une réalité qui est présente dans nos smartphones, nos ordinateurs, et tout le monde, sans différence d'âge, est confronté à l'intelligence artificielle".

"C'est une thématique qui va permettre aux organisateurs de réfléchir sur les voies et moyens de doter le Sénégal d'une feuille de route, afin que les droits humains soient préservés dans l'utilisation de cette technologie", a t -il relevé.

Pr Niang estime qu'il faudra, dans l'enseignement de manière générale, donner aux élèves, aux étudiants, les outils pour qu'ils puissent se protéger contre les dérives de l'intelligence artificielle.

Il y a des outils d'ordre pédagogique, économique qui devront être réglés, afin de profiter de l'IA, dans le cadre de renforcement des droits humains car l'accès à l'emploi, à la justice et aux services publics de base peuvent être renforcés et boostés par l'IA, mais dans le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux, a expliqué Mamadou Niang.