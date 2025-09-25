Gabon: Roland Rodrigue Moutoumbou Ndjoungui - Une vision pour l'avenir pour le département de Mulundu

25 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)

Candidat au 1er siège du département de Mulundu, qui englobe la commune et le canton Kongi, Roland Rodrigue Moutoumbou Ndjoungui s'impose comme l'un des profils les plus complets de ces législatives 2025. Il incarne un engagement politique ancré dans l'expertise, la proximité et l'action.

Au-delà de ses compétences académiques et de son expérience politique, Roland Rodrigue Moutoumbou Ndjoungui place la préservation du patrimoine culturel de Lastourville au coeur de son combat. Pour lui, la culture locale n'est pas un héritage figé, mais un levier de cohésion et de développement à valoriser.

Son projet politique met également un accent fort sur l'entrepreneuriat, notamment des jeunes et des femmes, comme moteur de création d'emplois durables. La décentralisation figure parmi ses priorités, avec une volonté affichée de rapprocher les décisions politiques des réalités locales.

S'il est élu, le candidat promet d'être plus qu'un député. Il entend devenir un catalyseur de changement, un défenseur de la culture, et un acteur du développement local. Une vision claire, une expérience solide, et un ancrage territorial fort : autant d'atouts qui font de Roland Rodrigue Moutoumbou Ndjoungui un candidat à suivre de près.

