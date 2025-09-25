Sénégal: Monaco - Krépin Diatta intégré à la liste pour la Ligue des champions ?

Krépin Diatta pourrait finalement avoir ses chances en Ligue des champions. Le Sénégalais devrait profiter de la blessure de Denis Zakaria pour faire son retour dans le groupe monégasque.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Absent de la liste de Monaco pour la Ligue des champions,

Krépin Diatta devrait être intégré par le club du Rocher. Selon L'Équipe, le latéral droit sénégalais doit remplacer provisoirement Denis Zakaria. Le capitaine monégasque est blessé et sera absent deux mois.

Cela est rendu possible par l'article 31.14 : l'UEFA permet aux clubs de faire des ajustements dans leurs listes. L'alinéa C de cet article stipule que : « Blessure ou maladie de longue durée d'un joueur de champ : pendant la phase de ligue et jusqu'à la sixième journée, un club peut temporairement remplacer au maximum un joueur de champ et inclure un nouveau joueur de champ (...) Une blessure ou une maladie d'un joueur est considérée comme de longue durée si elle dure au moins soixante jours ». En difficulté cette saison, Krépin Diatta n'a disputé qu'un match. C'était ce dimanche 21 septembre contre Metz (57 minutes). Il a été passeur décisif. Ce retour dans la liste de la Ligue des champions pourrait lui permettre de gratter des minutes supplémentaires.