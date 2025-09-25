Sénégal: Crochet et tricot - Des tendances qui filent des sous

L'été, c'est avant tout une bonne touche de légèreté. Il fait chaud et il faut s'habiller en conséquence. Les motifs au crochet ou au tricot apportent un peu de fraicheur tout en restant stylé. Ils redeviennent tendances pour être in cet été et sont un filon doré pour les jeunes entrepreneures.

Le marché Hlm est réputé pour ses tissus aussi divers que variés. Dans les dédales de ce lieu de commerce, les nuisettes, pagnes, déshabillés, nappes attirent les regards. Impossible de les rater tant ils sont suggestifs. Leur chose en commun : ils sont faits à base de tricot ou de crochet. Ici, les commerçantes s'occupent seulement de la vente. Ces réalisations sont l'œuvre d'une seule femme : Fatou Sarr.

La quinquagénaire passe presque inaperçue sur son lieu de travail. Le visage en sueur, cette dame au corps frêle est en pleine oeuvre. Inlassablement. La vendeuse tricote une robe en crochet spécialement commandée par une particulière. Son commerce ne tient désormais qu'à un fil : il faut donc s'adapter ou périr dans les méandres de l'oubli. En cette période de chaleur, Fatou Sarr change de clientèle. Elle s'ouvre à des commandes bien particulières. «Je ne tricotais que des nappes et des nuisettes. Mais j'ai commencé à recevoir des commandes de clientes pour des robes de plage », dit-elle, concentrée sur son œuvre.

C'est bien connu. La mode ça va et ça vient. Elle n'est jamais figée dans le temps. C'est pareil pour le crochet et le tricot. Ces motifs ne servent plus seulement à faire des nappes et sets de table. Fatou Sarr a hérité ce savoir-faire de sa mère et est devenu un filon. «Elle confectionnait des sets de table pour faire passer le temps», se souvient-elle.

Aujourd'hui, ces motifs se présentent sous diverses formes au grand bonheur des vendeuses.

Un style pour allier légèreté et actualité

Le tricot et le crochet ont gagné en popularité au fil...du temps. Si ces motifs ont autant la côte, c'est en grande partie grâce aux nombreuses choses qu'on peut faire avec juste avec une bobine et un crochet ou des aiguilles. Robes en mailles, robes en filet de pêches, shorts crochetés, bikinis au crochet, jupes en maille, crop top en crochet, jupes courtes en tricot. Bref une pléthore de motifs loin d'être ringards. Ils ont fini de conquérir le cœur des jeunes grâce aux vêtements de plages et autres tenues estivales.

Des bérets en tricot en passant par les boucles d'oreilles, serre-têtes en tricot, robes crochetées, Marie-Louise Diamé ne laisse rien au hasard lorsqu'il s'agit de tendance. Cet été, la caissière a jeté son dévolu sur le tricot et le crochet. «Les tenues sont très légers et confortables en cette période », reconnait la caissière dans un supermarché. Cette dernière apprécie particulièrement cette légèreté qui lui permet de marquer son africanité. C'est le cas également de Camboule Bass. La femme de 34 ans trouve ces motifs « stylés» et «attrayants»

Fatou Binetou Diagne est une fille de son temps. La femme à la noirceur d'ébène et aux formes graciles suit la tendance. Pour cette saison, elle marie le style crochet à toute sa garde-robe. Parée pour l'été, la femme de 25 ans a succombé devant quelques articles d'une jeune entrepreneuse spécialiste du crochet. Les robes en mailles en passant par les jupes tricotées, elle n'hésite pas à se faire plaisir. « Les vêtements sont juste incroyables», affirme-t-elle tout en reconnaissant son coup de coeur pour le tricot et le crochet.

Des sous au bout du fil

La boutique sise dans un centre commercial en plein cœur du quartier Comico 4 de Yeumbeul annonce déjà la couleur. Dès l'entrée, les bobines de fil pour tricoter ne laissent aucun doute sur l'activité. Le crochet et le tricot sont présents à tous les étages. L'accueil réservé par la maitresse des lieux renseigne à suffisance sur l'amour de Fatou Binetou Sarr pour le fait-main. Habillée d'une blouse en tricot de couleur jaune et d'un pantalon bleu bic, le béret crocheté cachant ses cheveux afro complètent la tenue.

En cette période, la femme de 28 ans est débordée. L'entrepreneur qui s'est faite un nom grâce aux réseaux sociaux particulièrement sur Tiktok (158.000 abonnés) enchaine les commandes. «Le travail est beaucoup plus chargé. J'ai dû les limiter à cinq par semaine », admet la fondatrice de la marque Zahrafric. La férue de crochet propose un large choix pour cet été. Elle confectionne des sacs, des boucles d'oreilles, des sandales, des robes en tricot. Des articles qui «ne coûtent pas chers». Les tarifs varient entre 5.000FCfa et 18.000FCfa. Les sacs d'été style cabas, sandales et sandales sont également rentables avec des tarifs variant entre 2.500FCfa et 8.000FCfa.

Fatou Binetou n'est pas la seule à se frotter les mains en cette période de l'année. Amina Seck sait aussi tirer profit de ce filon. La jeune femme de 28 ans pratique cette activité depuis trois ans. Au fil du temps, elle a su élargir sa clientèle. Elle a d'abord commencé avec la confection de nuisettes. Par la suite, l'entrepreneure a décidé de revoir ses modèles avec la confection de bikinis et autres accessoires pour l'été. La tricoteuse a fini par investir les réseaux sociaux. Et depuis, les commandes pour des robes de plage, des crop tops, des shorts, des bikinis meublent ses journées. « C'est très rentable en cette période », avoue-t-elle sans entrer dans les détails. Un travail qui lui donne souvent du fil à retordre. « C'est très laborieux », affirme-t-elle. Malgré la difficulté de ces techniques fait-main, l'amour du travail bien fait et la rentabilité donnent des satisfactions au bout du fil.

Différences sur le fil

Les deux se conjuguent parfaitement à première vue. Il est difficile de voir leur divergence sur le rendu. Mais tout est dans l'instrument. Ces techniques utilisées pour fabriquer une étoffe à partir d'un fil ont quelques différences. Selon les explications de Fatou Binetou Sarr, tout est dans l'outil. Le tricot se fait à l'aide de deux aiguilles raides et plus longues alors qu'en crochet on utilise une aiguille crochue en forme de crochet d'où le nom. Il est beaucoup plus simple que le tricot d'après l'entrepreneure. Contrairement au crochet, le tricot demande beaucoup plus de temps. « En tricot, tu peux perdre ton oeuvre par négligence », explique-t-elle. Il faut donc éviter de perdre le fil !