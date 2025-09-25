Congo-Kinshasa: Beni - La cheffe adjointe de la MONUSCO plaide pour une solution politique à la crise dans l'Est de la RDC

communiqué de presse

Au terme d'une mission de trois jours à Beni, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l'ONU en RDC, Vivian van de Perre, a plaidé pour une solution politique à la crise qui secoue l'Est du pays depuis plus de trente ans. Sa visite, effectuée du 22 au 24 septembre, a été axée sur la sécurité, la protection des civils et la recherche de solutions durables.

Durant son séjour, elle a rencontré les autorités locales, la société civile et les communautés affectées par les violences des groupes armés, notamment les ADF. À Beni, chef-lieu provisoire de la province, elle s'est entretenue avec le gouverneur militaire, le général Évariste Kakule Somo, sur la coopération entre la MONUSCO et les FARDC, ainsi que sur les efforts conjoints pour prévenir les attaques armées.

Appel de la société civile

Le 23 septembre, Vivian van de Perre a échangé avec des représentants de la société civile, des jeunes et des associations féminines du Nord-Kivu. Les participants ont rappelé les souffrances de la population face aux violences récurrentes et exprimé leurs attentes vis-à-vis des efforts de paix.

« Dans le passé, nous avons souvent manifesté contre la Mission. Mais aujourd'hui, nous voulons reconnaître vos efforts », a déclaré Jackson Kisenga, membre de la délégation, en référence à l'appui de la MONUSCO lors de l'occupation de Goma par les rebelles du M23 en janvier dernier.

Le président de la société civile du Nord-Kivu, Jacques Banyene, a exhorté la Mission à user de son influence pour garantir le respect du cessez-le-feu et accélérer les pourparlers.

La paix ne se gagne pas uniquement par les armes

Face à la presse à Beni, Vivian van de Perre a rappelé que la solution à la crise ne pouvait être exclusivement militaire :

« La guerre n'a jamais été une solution durable. Elle met surtout en danger des innocents : des femmes, des enfants, des familles entières. La paix doit passer par un processus politique. Ce sont le Qatar, l'Union africaine et les États-Unis qui conduisent ce processus, mais la MONUSCO soutient et accompagne le gouvernement congolais dans la recherche d'une solution. »

Engagement renouvelé sur le terrain

La cheffe adjointe de la Mission s'est également rendue à Oicha et Mayi-Moya, deux localités récemment ciblées par des attaques des ADF. Ces visites ont permis de constater les réalités du terrain et de réaffirmer l'engagement de la MONUSCO à protéger les civils et à appuyer les efforts de paix.