Ethiopie: António Guterres, secrétaire général de l'ONU, a exprimé ses félicitations à l'Éthiopie pour l'inauguration du GERD et le succès du Sommet africain sur le climat.

25 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Taye Atske-Selassie, a rencontré le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU 80), à New York, aux États-Unis.

À cette occasion, le secrétaire général a salué l'Éthiopie pour l'inauguration du Grand barrage de la Renaissance (GERD), ainsi que pour le succès récent de l'organisation d'un sommet sur le climat, parmi d'autres initiatives majeures.

Les deux responsables ont également échangé sur des questions d'intérêt commun, tant régionales qu'internationales, selon des sources officielles.

Il convient de noter que le président Taye Atske-Selassie, accompagné de sa délégation, est actuellement à New York pour participer à l'AGNU 2025 et aux événements qui y sont associés. Il doit prononcer son discours lors du débat général de l'Assemblée plus tard dans la journée.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.