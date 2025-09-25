Addis Ababa — Le président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Taye Atske-Selassie, a rencontré le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU 80), à New York, aux États-Unis.

À cette occasion, le secrétaire général a salué l'Éthiopie pour l'inauguration du Grand barrage de la Renaissance (GERD), ainsi que pour le succès récent de l'organisation d'un sommet sur le climat, parmi d'autres initiatives majeures.

Les deux responsables ont également échangé sur des questions d'intérêt commun, tant régionales qu'internationales, selon des sources officielles.

Il convient de noter que le président Taye Atske-Selassie, accompagné de sa délégation, est actuellement à New York pour participer à l'AGNU 2025 et aux événements qui y sont associés. Il doit prononcer son discours lors du débat général de l'Assemblée plus tard dans la journée.