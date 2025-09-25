Afrique: Le Soudan participe au Forum de Coopération Numérique Sino-Africain

Le Soudan participe pour la première fois au Forum de coopération numérique entre la Chine et l'Afrique, dont les travaux débuteront demain dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, avec une délégation conduite par le ministre de la Transformation numérique et des Télécommunications, l'ingénieur Ahmed Dardiri Gandour, accompagné du directeur général de l'Autorité nationale de certification électronique et du directeur du Centre national de l'information.

Le ministre a affirmé, dans une déclaration à la SUNA, que la participation du Soudan vient à un moment charnière illustrant l'orientation du pays vers la redéfinition de son avenir numérique, à travers l'édification de partenariats stratégiques fondés sur la souveraineté technologique et l'investissement dans les ressources humaines.

Il convient de rappeler que le Forum de coopération numérique entre la Chine et l'Afrique constitue un cadre institutionnel de coopération économique, établi à l'initiative conjointe de la Chine et des pays africains en octobre 2000, visant à approfondir la coopération pour réaliser le développement économique et relever les défis de la mondialisation.