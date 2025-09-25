Afrique: Le Soudan participe au Forum de Coopération Numérique Sino-Africain

25 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan participe pour la première fois au Forum de coopération numérique entre la Chine et l'Afrique, dont les travaux débuteront demain dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, avec une délégation conduite par le ministre de la Transformation numérique et des Télécommunications, l'ingénieur Ahmed Dardiri Gandour, accompagné du directeur général de l'Autorité nationale de certification électronique et du directeur du Centre national de l'information.

Le ministre a affirmé, dans une déclaration à la SUNA, que la participation du Soudan vient à un moment charnière illustrant l'orientation du pays vers la redéfinition de son avenir numérique, à travers l'édification de partenariats stratégiques fondés sur la souveraineté technologique et l'investissement dans les ressources humaines.

Il convient de rappeler que le Forum de coopération numérique entre la Chine et l'Afrique constitue un cadre institutionnel de coopération économique, établi à l'initiative conjointe de la Chine et des pays africains en octobre 2000, visant à approfondir la coopération pour réaliser le développement économique et relever les défis de la mondialisation.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.