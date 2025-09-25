Le ministre soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem, a rencontré hier soir son homologue du Royaume de Bahreïn (membre élu non permanent du Conseil de sécurité), M. Abdullatif Bin Rashid Al Zayani, en marge des travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

La rencontre s'est distinguée par un esprit positif et une compréhension mutuelle, ainsi qu'un accord sur la poursuite d'une coopération constructive, consolidant ainsi les relations fraternelles et amicales qui unissent les deux pays.

Le ministre bahreïni a affirmé le soutien de son pays, gouvernement et peuple, au Soudan, exprimant la disponibilité du Royaume de Bahreïn à fournir tout le soutien nécessaire durant cette période critique, y compris l'appui au Soudan dans ses dossiers au Conseil de sécurité et la mise à disposition de toutes les aides possibles sur le plan humanitaire.

La réunion a également abordé l'avenir du pays après la guerre, notamment en ce qui concerne les aspects du développement et de la reconstruction.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, l'ambassadeur Mohieddine Salem a réaffirmé la confiance du Soudan dans la sage direction du Royaume de Bahreïn et dans l'influence considérable qu'elle peut exercer, soulignant l'importance de la coordination à tous les niveaux durant la période actuelle.