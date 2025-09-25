Maroc: Hanan Motawie - Le FIFFS, une plateforme pour encourager l'excellence au féminin dans le cinéma

Le Festival international du film de femmes (FIFFS) se veut une plateforme idoine à même d'encourager les femmes à poursuivre leur parcours sur la voie de l'excellence, particulièrement dans le domaine du 7e art, a affirmé, mardi à Salé, l'actrice égyptienne Hanan Motawie.

S'exprimant lors d'une conférence de presse dédiée à la célébration des femmes honorées lors de la 18e édition de ce festival, l'actrice égyptienne s'est dite fière de sa participation à ce rendez-vous culturel qui constitue une belle opportunité pour échanger les points de vue et les expériences dans le domaine du cinéma, de la télévision et du théâtre.

Intervenant à cette même occasion, la journaliste marocaine Sabah Bendaoud a, de son côté, fait part de sa joie d'être honorée lors de ce festival devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour s'ouvrir aux expériences cinématographiques d'autres sociétés, notamment celles axées sur les femmes et leurs droits.

Elle a, dans ce même sens, indiqué que "le cinéma ne se veut uniquement pas l'un des meilleurs outils de réflexion au sein des sociétés mais constitue, bel et bien, un levier important d'intégration culturelle".

Pour sa part, l'actrice marocaine Farah El Fassi a souligné que ce festival se veut une opportunité pour mettre en avant le rôle de la femme marocaine dans le domaine de la culture, faisant part de sa fierté de l'hommage qui lui avait été rendu à l'occasion de ce festival.

"Cet hommage est une grande responsabilité et une fierté m'incitant à redoubler d'efforts pour incarner des rôles porteurs de messages humains, nobles et pertinents", a-t-elle dit.

De son côté, l'actrice marocaine Souad Nejjar s'est dite heureuse et fière de cet hommage qui lui a été rendu, représentant, pour elle, "un moment exceptionnel qui vient consacrer un long parcours artistique".

"Cette distinction se veut une reconnaissance des efforts que je n'ai cessé de consentir en faveur de la scène cinématographique et culturelle marocaine", a conclu Mme Nejjar lors de son intervention à cette conférence de presse, tenue en présence de nombreuses personnalités du monde des arts, de la culture et des médias.