Maroc: Projection en compétition officielle du film documentaire 'Ana+Yek'

Le film documentaire "Ana+Yek" de ses réalisatrices Zohra Benhammou et Romy Mana a été projeté, mardi au cinéma Hollywood à Salé, en ouverture de la compétition officielle du film documentaire de la 18ème édition du Festival international du film de femmes de Salé (FIFFS).

Sortie en 2024, cette oeuvre cinématographique raconte l'histoire de deux soeurs jumelles belgo-marocaines, Zohra et Sanaa, partageant le même toit bruxellois et la même culture marocaine mais qui opèrent des choix de vie différents. Au moment où Zohra se détache progressivement de certaines traditions, Sanaa s'en rapproche de plus en plus.

Pendant 85 min, le film retrace l'évolution de leur relation en dévoilant comment la quête spirituelle de Sanaa fait évoluer les liens entre les deux soeurs avec un focus sur leur volonté à continuer à se comprendre malgré leurs visions du monde différentes.

Entre amour fraternel, différences culturelles et quête d'identité, le film emporte le public dans un voyage de compréhension mutuelle et de réconciliation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans une déclaration à la MAP, le directeur artistique du FIFFS Hicham Falah a souligné l'importance de la projection de ce documentaire au Maroc.

"Ana+Yek" est un film personnel qui permet de nous rapprocher de la diaspora, notamment la nouvelle génération de Marocains du monde, et de leurs vécus", a-t-il indiqué, notant que ce genre de productions cinématographiques contribuent à l'enrichissement du cinéma marocain.

De son côté, la réalisatrice Zohra Benhammou a fait observer qu'elle vise, à travers ce film très personnel dressant son portrait et celui de sa soeur, à véhiculer des messages forts relatifs à l'acceptation de la différence et à la réconciliation.

Rappelant ses origines et sa double culture, elle a indiqué que ce documentaire, fruit de plus de quatre ans de tournage, représente également une quête d'identité.

Outre "Ana+Yek", d'autres oeuvres cinématographiques concourent dans la catégorie du film documentaire, en l'occurrence "Aisha's Story" d'Elizabeth Vibert et Chen Wang (Canada), "Mother City" de Miki Redelinghuys et Pearlie Joubert (Afrique du Sud), "Petit Rempart" d'Ève Duchemin (Belgique) et "Lumière de mes yeux" de Sophie Bredier (France).

Au programme de la 18e édition du FIFFS figurent également une compétition officielle de longs métrages de fiction, outre les prix jeune public courts et longs métrages qui seront décernés aux films marocains concourant dans la catégorie "Fenêtre sur le film marocain".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce festival, organisé du 22 au 27 septembre par l'Association Bouregreg, constitue l'occasion de soutenir les efforts visant à améliorer la condition des femmes, à changer les stéréotypes et à s'ouvrir aux expériences cinématographiques d'autres sociétés, ainsi qu'à échanger des expériences et des idées entre les cinéastes.

Au menu de cette édition figurent également des séminaires, des présentations d'ouvrages et des projections de films en plein air en partenariat avec la Commune de Salé, la Fondation de Salé pour la culture et les arts et l'Association Bouregreg.