Sénégal: Sankoum Cissokho en tournée au pays à partir de novembre

« Bon sang ne saurait mentir ». Ce proverbe a une résonance singulière à l'évocation du nom de Sankoum Cissokho. Le koriste, établi en Suisse, sera en concert le 27 décembre prochain à Malika Plage (Dakar), a-t-on appris auprès de son entourage. Cette prestation s'inscrit dans le sillage d'une tournée rythmée par une série de concerts qui se dérouleront entre les mois de novembre et janvier.

Issu d'une illustre famille de griots, gardiens de la tradition musicale et orale en Afrique de l'Ouest, Sankoum est le petit-fils du légendaire joueur de kora Soundioulou Cissokho. Il a été initié très jeune à cet instrument emblématique par son père, Bacary Cissokho. Depuis son enfance, Sankoum baigne dans une tradition musicale riche qu'il perpétue et enrichit au fil des années. Dans son écriture musicale d'une grande finesse, Sankoum combine technique, sensibilité et créativité. Son répertoire traverse les frontières entre tradition et modernité, mêlant des mélodies ancestrales à des compositions contemporaines. Son jeu de kora se distingue par une profonde expressivité, alliant subtilité et virtuosité. Installé en Suisse depuis plusieurs années, Sankoum s'intègre activement à la scène musicale locale, collaborant avec divers artistes et se produisant régulièrement en concert. Il a également parcouru les scènes d'Europe et d'Asie, partageant sa musique avec un public international.

Tout au long de sa carrière, Sankoum Cissokho a partagé la scène avec des figures emblématiques telles que Salif Keita, Femi Kuti, Tiken Jah Fakoly, l'Orchestra Baobab, Xalam II et la Geneva Camerata, témoignant de son talent et de son ouverture artistique.

